UAE Team Emirates : Pas de doublé Tour d'Italie - Tour de France pour Pogacar en 2023 ?

En 2023, Tadej Pogacar, aujourd'hui âgé de 24 ans, va devoir faire des choix. En effet, lors de la future saison de cyclisme sur route, le Slovène, qui va terminer cette année 2022 à la première place au niveau du classement UCI, ne devrait pas doubler le Tour d'Italie et le Tour de France. C'est ce que son manager général au sein de la formation cycliste émiratie UAE Team Emirates, à savoir Joxean Fernandez Matxin, a fait comprendre. Ce dernier s'est d'ailleurs exprimé au sujet de ce fameux futur calendrier de son petit protégé, pour cette prochaine année 2023, dans des propos rapportés par Slovène Siol : "En trente ans de carrière, je n’ai jamais vu un tel cycliste. Il apprend tous les jours et progresse constamment. Mon opinion est qu’à l’âge de 24 ans, le choix de faire deux Grands Tours par an n'est pas approprié, surtout si on veut doubler le Giro et le Tour de France. Si l’écart entre le Giro et le Tour était de cinq ou six semaines, ce serait une possibilité, mais trois semaines, c’est trop court. C’est compliqué."

"Une bonne saison, mais elle n'est pas parfaite"

Dans le même temps, Joxean Fernandez Matxin en a également profité pour faire le bilan de cette année 2022, qui est donc sur le point de se terminer concernant les cyclistes. Un bon bilan, si l'on en croit ses propos : "C'était une bonne saison, mais elle n'est pas parfaite. Pour cela, il aurait fallu remporter le Tour de France par exemple. La note de l’équipe ne peut pas être 10, parce que c’est la perfection. Mais nous avons gagné 46 courses avec 16 coureurs différents. Donc une note de 8 semble appropriée pour la saison 2022."