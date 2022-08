UAE Team Emirates : L'équipe annonce quatre prolongations

D'autres prolongations prévues

UAE Team Emirates ne fait pas les choses à moitié. Ce jeudi, via son compte Twitter officiel, la formation cycliste émiratie du WorldTour a officialisé la prolongation du contrat d'un total de quatre des coureurs de son effectif, pour une petite saison supplémentaire, soit jusqu'à la fin de l'année 2023.L'Italien Matteo Trentin, aujourd'hui âgé de 32 ans, a notamment remporté, cette année, le Samyn. De leur côté, les frères jumeaux Oliveira sont arrivés dans cette même formation lors de l'année 2019. Enfin, le Norvégien Vegard Stake Laengen, aujourd'hui âgé de 33 ans, les a donc également imités.Dans ce même communiqué, UAE indique ainsi : "UAE Team Emirates a le plaisir d’annoncer le renouvellement de quatre coureurs avec Matteo Trentin, Vegard Stake Laengen et Ivo et Rui Oliveira prolongeant leurs contrats jusqu’à la fin de la saison 2023. Trentin a rejoint l’équipe au début de 2021 et est une figure importante de la campagne des équipes Northern Classics.Ivo et Rui Oliveira se sont développés dès leur plus jeune âge avec l’équipe et trouvent progressivement leur place en tête du peloton professionnel." Avant de conclure : "D'autres annonces de renouvellement et de signature sont prévues dans les prochains jours."