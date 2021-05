UAE Team Emirates : Le Tour de Slovénie à la place du Critérium du Dauphiné pour Tadej Pogacar

La rumeur était venue d’Italie, elle devrait très vite être confirmée. Tenant du titre sur le Tour de France, Tadej Pogacar ne compte pas préparer l’édition 2021 de la Grande Boucle sur le prochain Critérium du Dauphiné, dont le départ sera donné le 30 mai prochain à Issoire pour se conclure le 6 juin aux Gets, avec une dernière étape qui empruntera les pentes du Col de Joux-Plane. En effet, Tadej Pogacar a « décidé à 90% » de faire l’impasse sur la traditionnelle répétition générale avant le Tour de France pour avoir l’occasion de rouler sur ses terres lors du Tour de Slovénie, qui aura lieu la semaine suivant le Critérium du Dauphiné, du 9 au 13 juin prochain. Un programme modifié qui lui permet de s’octroyer une phase de repos plus longue après une entame de saison 2021 chargée qui l’a vu remporter l’UAE Tour puis Tirreno-Adriatico avant de prendre le meilleur au sprint sur Julian Alaphilippe à l’arrivée de Liège-Bastogne-Liège, son premier Monument.

Un programme allégé avant le Tour de France

Mais cette présence sur le Tour de Slovénie a également pour but d’optimiser la préparation du coureur de la formation UAE Team Emirates en vue du Tour de France. « Ce changement me permettra de rester plus longtemps à Sestrières et le Tour de Slovénie est une épreuve moins exigeante que le Dauphiné, peut-être plus adaptée pour moi cette année », a confié Tadej Pogacar dans des propos recueillis par le quotidien L’Equipe. Un programme qui comporte également la reconnaissance de certaines étapes-clé du parcours du Tour de France 2021, dont celle du Mont Ventoux et le triptyque pyrénéen. Champion de Slovénie du contre-la-montre et vice-champion de Slovénie de la course en ligne, le coureur de 22 ans compte également s’aligner cette année lors de ses championnats nationaux, mais sans duel avec Primoz Roglic, qui ne sera pas non plus présent sur le Dauphiné et ne compte pas courir avant le Tour de France.