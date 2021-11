L’état de santé de Johnny Carera est très préoccupant. Vendredi soir, alors qu’il se trouvait sur l’autoroute A4 en Italie à proximité d’Agrate Brianza, en Lombardie, le manager de la star polonaise Tadej Pogacar a eu un grave accident. Sur le chemin du retour à son domicile à Bergame, la voiture de Carera est rentrée en collision avec un camion qui roulait à contre-sens et dont le chauffeur, sorti indemne de l’accident, était sous l’emprise de l’alcool. Pris en charge par les secours, ces derniers ont été contraints de l’extraire de sa voiture suite à ce choc d'une extrême violence, et transféré en urgence à l’hôpital Niguarda de Milan, le Suisse gérant également les intérêts de Vincenzo Nibali présentait plusieurs blessures sérieuses à la tête, au dos ou à la poitrine. Son premier bilan de santé laisse à désirer.

Son état s'est dégradé dans la nuit

La Gazzetta dello Sport a relayé le bulletin médical de Johnny Carera réalisé par l’établissement hospitalier milanais. « Le patient a signalé à la suite de l’accident d’importants pôles traumatiques. Les conditions cliniques sont très graves. Il est hospitalisé en soins intensifs et placé sous sédation profonde », peut-on lire dans cette note peu rassurante. Son frère, Alex, également dirigeant de l’agence A&J All Sports, a emboité le pas. « La perforation de son poumon gauche est particulièrement grave. Il a un poumon perforé, parce que celui-ci a été touché par plusieurs côtes cassées. Johnny ne peut pas respirer tout seul sans l'aide de machines. Il est donc en coma artificiel », ajoute-t-il. Selon plusieurs médias transalpins, son état se serait dégradé dans la nuit de samedi à dimanche. Son pronostic vital serait « réservé ».