UAE Team Emirates : L'arrivée pour trois saisons de Marc Hirschi officialisée

We're very happy to announce @MarcHirschi will be joining us in 2021.

Welcome to the team Marc!



Read the full press release: https://t.co/uPpBYPTPuP





Hirschi : « Nous partageons la même approche et les mêmes objectifs »

C’est un très grand coup que l’équipe UAE Team Emirates a confirmé ce samedi. Révélation du dernier Tour de France, vainqueur de la Flèche Wallonne, deuxième de Liège-Bastogne-Liège et médaillé de bronze lors des championnats du monde à Imola derrière Julian Alaphilippe et Wout Van Aert au cours de la saison 2020, Marc Hirschi s’est officiellement engagé en faveur de la formation émiratie pour les saisons 2021, 2022 et 2023. Libéré, à la surprise générale, de son contrat par l’équipe DSM, anciennement appelée Sunweb, le protégé de Fabian Cancellara n’a pas tardé à trouver un nouveau point de chute, lui qui était ardemment convoité par les principales écuries du peloton professionnel. Si l’équipe UAE Team Emirates s’est déjà fendue d’une vidéo de présentation, Marc Hirschi devrait retrouver ses nouveaux coéquipiers sous peu, lors d’un stage de présaison aux Emirats Arabes Unis.S’il a eu un rapide mot pour son ancienne équipe, le nouveau coéquipier de Tadej Pogacar, Fernando Gaviria, Alexander Kristoff ou Rafal Majka n’a pas caché son impatience de porter ses nouvelles couleurs. « Tout d’abord, je souhaite remercier mon équipe précédente pour tout ce qu’ils ont fait pour moi lors des trois dernières années. Je suis désormais ravi de pouvoir dire que je rejoins l’équipe UAE Team Emirates. C’est un changement pour lequel je suis très excité. Nous partageons la même approche et les mêmes objectifs, a déclaré le Suisse dans un communiqué. L’équipe UAE Team Emirates va dans la donne direction et s’est grandement développée au cours des dernières années. Je suis impatient de bénéficier de cette dynamique, tant pour l’équipe que pour le développement futur de ma carrière. Je vais désormais pouvoir me concentrer sur le camp d’entraînement, apprendre à connaître tout le monde et trouver ma place dans l’équipe. Ce sera ma première visite aux Emirats Arabes Unis, je suis donc impatient de découvrir ce pays. » Marc Hirschi sera un renfort de poids pour la formation qui a remporté le dernier Tour de France avec Tadej Pogacar.