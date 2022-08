UAE Team Emirates : Grossschartner en renfort

Deux années de suite dans le Top 10 de la Vuelta

Après Wellens, Grossschartner ! Pour tenter de permettre à Tadej Pogacar, dominé cette année par Jonas Vingegaard après deux sacres de suite sur la Grande Boucle, de renouer avec le succès sur le Tour de France dès la prochaine édition, l'équipe UAE Team Emirates se donne tous les moyens et ne recule devant rien. Ainsi, au lendemain de l'arrivée de Tim Wellens en provenance de l'équipe Lotto Soudal où le Belge avait passé toute sa carrière jusqu'alors, la formation émiratie a annoncé que Pogacar pourrait également compter dès la saison prochaine sur Felix Grossschartner (28 ans). Après cinq ans sous le maillot des Allemands de Bora-Hansgrohe, le grimpeur autrichien s'est lui aussi laissé tenter par le challenge proposé par UAE Team Emirates, avec là encore un contrat de deux ans à la clé (jusqu'en 2024). Un gros coup pour la bande à Pogacar, qui s'offre avec le renfort du double champion d'Autriche 2022 (Grossschartner a remporté la course en ligne mais également le contre-la-montre) un excellent coureur en haute montagne (il a notamment remporté une étape du Tour des Alpes l'année dernière) doublé d'un vrai spécialiste des Grands Tours. Certes, en deux participations à la Grande Boucle (2020 et 2022), le vainqueur du Tour de Turquie d'il y a trois ans n'a jamais fait mieux que 53eme, cette année, au même titre qu'il doit se contenter à ce jour comme meilleur résultat sur le Tour d'Italie d'une 27eme place finale en 2018.En revanche, sur le Tour d'Espagne, l'ancien aspirant de l'équipe Tinkoff-Saxo reste sur deux superbes performances. En 2020 comme en 2021, le natif de Wels, élu coureur autrichien de l'année en 2020, s'est ainsi invité dans le Top 10 (9eme en 2020 et 10eme en 2021). De quoi aborder son nouveau défi avec beaucoup d'ambitions. "Je suis très heureux de rejoindre UAE Team Emirates et je suis impatient de relever les défis à venir. C'est l'une des meilleures équipes au monde et je suis heureux d'en faire partie. Je suis sûr que mes qualités de coureur sont un atout pour l'équipe et que je contribuerai à obtenir de bons résultats." Mauro Gianetti, manager général de la formation émiratie, en est certain lui aussi. Tout comme l'Italien est persuadé d'avoir réalisé un gros coup sur le marché des transferts. "Felix est un coureur très talentueux et nous sommes ravis de l'accueillir. Nous sommes convaincus qu'il peut apporter sa qualité pour travailler dans un rôle d'équipier lorsqu'il est sollicité et aussi avoir quelques chances pour lui-même. Nous sommes très heureux de l'avoir à bord pour les années à venir alors que nous continuons à grandir en tant qu'équipe." Une croissance à laquelle Grossschartner ne pourra que contribuer.