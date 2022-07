UAE Team Emirates : Du positif pour Pogacar après le Tour de France

Pogacar : « Un peu fatigué mentalement »

Tadej Pogacar compte repartir de l’avant. Moins d’une semaine après un Tour de France conclu à la deuxième place, le Slovène sera présent au départ de la Clasica San Sebastian ce samedi au pays Basque. A l’occasion d’un entretien accordé à RMC Sport, le leader de l’équipe UAE Team Emirates a confié son état d’esprit après avoir cédé la couronne sur la Grande Boucle à Jonas Vingegaard. « Je ne considère pas avoir perdu le Tour de France, affirme Tadej Pogacar. Pour moi, c’était quand même un Tour positif. Je peux le regarder avec fierté. J'avais une très belle motivation. Terminer deuxième ne me déçoit pas complètement. » S’il admet avoir envie de reprendre la compétition après une semaine qui l’a vu reprendre l’entraînement mais également suivre sa compagne Urska Zigart sur le Tour de France Femmes, le natif de Komenda compte « tout donner » à l’occasion de la Clasica San Sebastian.Affirmant être « très content » de participer à la classique basque, Tadej Pogacar confie que « les jambes devraient être bonnes après le Tour de France », quand bien même il admet être « un peu fatigué mentalement ». Interrogé sur une potentielle perte de régime une semaine après la conclusion du Tour de France, le coureur de l’équipe UAE Team Emirates s’est remémoré ses performances dans la même situation en 2021. « L'an passé, les Jeux Olympiques étaient aussi une semaine après le Tour. Et j’ai été très bien », a ainsi confié le médaillé de bronze de la course en ligne à Tokyo derrière Richard Carapaz et Wout Van Aert. Alors qu’il a finalement renoncé à participer à la Vuelta, course dont il a pris la troisième place en 2019, Tadej Pogacar le confirme, le moment de faire une pause se rapproche. « Pour l’instant, je ne me suis pas complètement reposé, assure le Slovène. Mais après, j’ai besoin de me reposer et de couper pour mieux préparer la fin de la saison. » Mais, avant ça, il entend bien briller sur la Clasica San Sebastian.