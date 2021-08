UAE Team Emirates : Arrivée pour deux saisons de Marc Soler

”I’m coming here with a lot of excitement and with desire to work hard and and enjoy this new chapter.”

Soler prêt pour « de nouveaux défis »

L’équipe UAE Team Emirates continue de renforcer ses rangs en vue de la saison prochaine. Après avoir officialisé les arrivées du sprinteur allemand Pascal Ackermann, remplacé par Sam Bennett au sein de la formation Bora-Hansgrohe, mais également celles du Portugais João Almeida et de l’Espagnol Juan Ayuso, l’équipe dirigée par Joxean Matxin a confirmé l’arrivée pour les deux prochaines saisons d’un renfort de poids pour la garde rapprochée de Tadej Pogacar, vainqueur des deux dernières éditions du Tour de France. Après sept saisons sous les couleurs de la formation Movistar, avec laquelle il a remporté Paris-Nice en 2018 mais également une étape de la Vuelta l’an passé et une étape du Tour de Romandie cette année, Marc Soler a décidé de donner une nouvelle impulsion à sa carrière. Le natif de Vilanova i la Geltrú a signé un contrat portant sur les deux prochaines saisons, 2022 et 2023, en faveur de la formation UAE Team Emirates.Au sein du groupe dédié aux courses par étapes, focalisé sur Tadej Pogacar, Marc Soler va rejoindre Rafal Majka, Brandon McNulty ou encore João Almeida, qui a décidé de quitter la formation Deceuninck-Quick Step. « Je suis ravi de rejoindre l’équipe UAE Team Emirates et je suis impatient de vivre les aventures et les défis qui nous attendent. J’arrive dans cette formation avec beaucoup d’excitation, avec l’envie de travailler dur et de prendre du plaisir dans ce nouveau chapitre, a déclaré l’Espagnol dans un communiqué de sa future formation. Après sept saisons chez Movistar, je pense que c’est le bon moment pour me tourner vers de nouveaux défis et je les remercie chaleureusement pour toutes ces années ensemble. Je leur souhaite le meilleur pour l’avenir et je suis prêt pour cette nouvelle étape. » Présenté par son futur directeur sportif Joxean Matxin comme « un des meilleurs coureurs du peloton professionnel » et comme ayant « les qualités et la mentalité à même de bien se fondre » dans son équipe, Marc Soler va surtout changer de rôle afin de devenir un des hommes de main de Tadej Pogacar.