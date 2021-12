UAE Team Emirates : Arrivée dès 2022 de Joel Suter

We are pleased to welcome #JoelSuter to the team!

Suter : « Un rêve qui devient réalité »

L’équipe UAE Team Emirates pourra compter sur 30 coureurs en 2022. Alors que des coureurs tels David de la Cruz ou Joe Dombrowski ont décidé de changer de maillot et que Marco Marcato a raccroché le vélo, la formation émiratie pourra compter sur des éléments tels Pascal Ackermann, João Almeida, Marc Soler ou encore George Bennett autour du leader Tadej Pogacar. Mais l’équipe dirigée par Joxean Matxin a également fait un dernier pari sur l’avenir avec un jeune coureur suisse de 23 ans. En effet, à la veille du début officiel de la saison 2022, l’équipe UAE Team Emirates a officialisé la signature de Joel Suter, qui a lancé sa carrière professionnelle en 2020 avec la formation belge Bingoal-Wallonie Bruxelles. Vice-champion de suisse espoirs du contre-la-montre en 2020, le natif de Frutigen va ainsi découvrir le World Tour et donner une nouvelle impulsion à sa carrière dès 2022.Une signature qui, pour le Suisse est « un rêve qui devient réalité ». « Je suis aux anges et prêt à commencer ce nouveau chapitre, a ajouté Joel Suter dans un communiqué de sa nouvelle formation. Dès la semaine prochaine, je me joindrai à l’équipe dans le cadre du premier camp d’entraînement de l’année, je suis impatient d’y être. » Son nouveau manager général Joxean Matxin voit en son nouveau renfort « un joueur d’équipe à même de soutenir ses leaders dans les moments-clés ». « Il est fort sur le plat, dans l’exercice du contre-la-montre et a déjà montré qu’il pouvait être performant en moyenne montagne, a assuré le dirigeant espagnol. A 23 ans, il est encore jeune mais il a déjà quelques années d’expérience au niveau professionnel et il a déjà montré ce dont il est capable en vue des nombreuses courses du World Tour. Je suis convaincu qu’il s’intégrera très bien dans notre équipe. » Une première saison au plus haut niveau dont le coup d’envoi sera donné à la toute fin du mois de janvier sur le Challenge de Majorque et le Grand Prix La Marseillaise.