UAE Team Emirates : Arrivée dès 2022 de George Bennett

Bennett : « Aider l’équipe à atteindre de nouveaux sommets »

Tadej Pogacar ayant prolongé son contrat jusqu’en 2027, l’équipe UAE Team Emirates continue de construire un groupe solide autour du Slovène. Après avoir confirmé le recrutement de coureurs tels João Almeida et Marc Soler, la formation émiratie a officialisé un nouveau renfort de poids concernant son effectif dédié aux courses par étapes. Après sept saisons sous les couleurs de l’équipe Jumbo-Visma, George Bennett a décidé de changer d’air. Le champion de Nouvelle-Zélande s’est, en effet, engagé pour les saisons 2022 et 2023 en faveur d’UAE Team Emirates. Vainqueur du Tour de Californie en 2017 avec deux Top 10 sur un Grand Tour à son actif, le natif de Nelson va apporter son expérience et ses qualités de grimpeur à une formation qui entend mettre son leader incontesté, double vainqueur du Tour de France, dans les meilleures conditions.Pour Mauro Gianetti, « George Bennett est un des meilleurs grimpeurs du peloton » et pourrait « jouer un rôle pivot tant pour ses qualités sportives que pour sa capacité à être un point de repère pour les jeunes coureurs ». Le Néo-Zélandais, quant à lui, assure être « très exalté » par son arrivée au sein de la formation UAE Team Emirates. « Je suis impatient à l’idée d’aider l’équipe à atteindre de nouveaux sommets lors de nombreuses courses. Année après année, j’ai vu cette équipe progresser et je souhaite vraiment y prendre part, a confié George Bennett dans un communiqué. Il y a un groupe de jeunes coureurs très intéressants qui arrivent dans cette équipe et c’est excitant de rejoindre cet environnement et d’apporter à cette équipe mon expérience. » Avec, en plus des recrues officialisées, des coureurs tels Rafal Majka ou Brandon McNulty, Tadej Pogacar sera très bien entouré à l’avenir.