UAE Emirates : Un Français avec Pogacar

Brunel attendu sur les classiques et les contre-la-montre

Un coureur français dans l’équipe de Tadej Pogacar ! Alexys Brunel a signé ce lundi pour les deux prochaines saisons avec UAE Emirates. Le natif de Boulogne-sur-Mer, qui fêtera ses 23 ans ce dimanche, a débuté sa carrière chez Groupama-FDJ, où il était membre du groupe professionnel depuis 2020. Mais il a décidé de donner un nouvel élan à sa carrière en rejoignant une équipe étrangère, et non des moindres. «Ce sera un virage dans ma carrière de rejoindre une telle équipe et j’ai bien l’intention de donner le meilleur de moi-même », s’est réjoui le coureur français.« La trajectoire d’Alexys a été très prometteuse jusque-là, et nous espérons qu’il puisse continuer sa progression avec nous ces prochaines années, à la fois en tant que coureur et que personne. Nous croyons qu’il peut tenir un rôle important dans l’équipe, notamment lors des classiques et bien sûr dans les contre-la-montre où il a montré qu’il pouvait faire de grandes choses.», a déclaré de son côté Joxean Fernandez Matxin, le manager de l’équipe. Alexys Brunel compte une seule victoire à son palmarès, sur la 1ere étape de l’Etoile de Bessèges 2020. Cette saison, il a couru 43 jours en compétition, et a surtout brillé sur les différents contre-la-montre, avec notamment une troisième place sur celui des championnats de France, une 17eme sur celui du Tour des Emirats, une 13eme sur celui du Tour de l’Algarve et une huitième sur le Tour du Poitou. Il espère bien le garnir son palmarès lors des deux prochaines saisons chez UAE Emirates, où il sera l’une des principales recrues de l’intersaison, avec Pascal Ackermann, Joao Almeida, George Bennett ou encore Marc Soler.