UAE Emirates : Pogacar zappe le Dauphiné

Un excellent début de saison pour Pogacar

Tadej Pogacar et son équipe UAE Emirates ont dévoilé ce mercredi le programme du coureur slovène pour les trois prochains mois. Et le vainqueur du dernier Tour de France a décidé de préparer la défense de son titre d’une façon différente. Cette année, il ne participera pas au Critérium du Dauphiné (30 mai - 6 juin), dont il avait fini quatrième l’an passé, mais au Tour de Slovénie, du 9 au 13 juin.Le coureur de 22 ans préparera toutes ces échéances en Italie, à Sestrières, lors d’un stage en altitude avec ses coéquipiers. Et dès la fin du Tour, il prendra la direction de Tokyo pour y disputer les Jeux Olympiques, où il aura une très belle carte à jouer sur un parcours difficile.« Je suis vraiment excité de reprendre la compétition. J’ai été très occupé depuis ma dernière course à Liège mais je me sens bien et je suis prêt pour mes prochains objectifs. La dernière fois que j’ai couru le Tour de Slovénie (en 2019, nldr), mon coéquipier Diego Ulissi l’a gagné, donc UAE Emirates est tenant du titre. Je suis ravi d’être de retour là-bas, c’est une course que j’adorerais gagner », a confié Pogacar, qui avait terminé quatrième il y a deux ans. La victoire, Pogacar semble en mesure de la décrocher s’il reste sur ses excellentes bases du début de la saison 2021.Il a ainsi porté son total à 23 victoires depuis ses débuts professionnels en 2019. Et ce n’est pas fini !