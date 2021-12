UAE Emirates : Pogacar fera le Tour des Flandres et deux Grands Tours en 2022

Quatre Monuments sur cinq pour Pogacar

Après une saison 2021 exceptionnelle, marquée notamment par une victoire sur le Tour de France et sur Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie, Tadej Pogacar rêve de faire aussi bien en 2022. Le Slovène de 23 ans va retrouver son équipe UAE Emirates cette semaine pour un stage de pré-saison en Italie, et en attendant, il a dévoilé les grandes lignes de son calendrier 2022 à la télévision de son pays,(un trio de rêve pour un pays de 2 millions d’habitants !).Même si son programme sera globalement le même, Tadej Pogacar va de tout de même inclure deux nouveautés en 2022, et non des moindres : il va participer au Tour des Flandres, mais aussi à deux Grands Tours (a priori le Tour de France et la Vuelta) pour la première fois de sa carrière. « Le début de saison sera similaire à celui de cette année, confie le double vainqueur du Tour., deux Grands Tours et probablement aussi les championnats du monde en Australie, où le parcours ne sera pas si plat et où ce sera difficile de contrôler. La saison sera très ardue, et le Tour de Slovénie sera est prévu également. » Pourra-t-il faire mieux qu’en 2021 où il avait remporté treize victoires (sur les 30 qu’il a glanées depuis le début de carrière) ? Pogacar en rêve, mais il doute. « Je veux faire la même saison, voire mieux, mais je ne m’y attends pas. On peut toujours trouver des réserves, même si vous êtes le meilleur. Je travaille comme je suis, et pour le moment, ça paie. » C’est le moins que l’on puisse dire !