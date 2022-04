UAE Emirates : Pogacar est prêt pour la Flèche wallonne et Liège-Bastogne-Liège

Mercredi, à quatre jours de Liège-Bastogne-Liège, les cadors du cyclisme mondial vont se préparer pour le Monument ardennais sur la Flèche wallonne. Remco Evenepoel, Julian Alaphilippe (vainqueur en 2018, 2019 et 2021), Jonas Vingegaard, Alejandro Valverde (vainqueur de 2014 à 2017) ou encore Enric Mas seront là et espèrent triompher au sommet du Mur de Huy. Mais ce sera également le cas de Tadej Pogacar. Cinquième de Milan-San Remo et quatrième du Tour des Flandres, le vainqueur de Liège-Bastogne-Liège 2021 espère réussir le doublé dimanche, et il assure être en pleine forme. « Nous revenons dans les Ardennes avec de bons souvenirs de l'année dernière. C'est une période à laquelle je repense avec beaucoup d'émotion. Gagner à Liège était comme un rêve et je ressens une belle connexion avec cette course. Pour ces courses ardennaises, nous avons une équipe très dynamique. La forme est bonne et je pense que je peux bien faire mais dans l'ensemble, l'équipe est très forte et nous aurons des options, ce qui est toujours un avantage », a confié le double vainqueur du Tour de France dans des propos relayés par Cycling News.

Pogacar a testé les pavés du Tour de France

Depuis le 3 avril et le Tour des Flandres, le Slovène n’a pas couru en compétition, mais il n’a pas chômé : « Après le Tour des Flandres, je suis allé tester les secteurs pavés pour le Tour de France, ce qui a été une expérience passionnante. Ils sont assez durs mais c'est bien d'avoir une idée de ce à quoi s'attendre avant le Tour. Ensuite, j'ai eu quelques jours de pause. Depuis l'UAE Tour, j'ai beaucoup couru donc c'était agréable de rentrer chez moi et de m'entraîner normalement. C'est une partie du travail que j'apprécie, donc avoir un peu de routine était agréable. » Tadej Pogacar va arriver en pleine forme pour tenter de décrocher sa huitième victoire de la saison !