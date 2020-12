UAE Emirates : Les coureurs vaccinés contre le coronavirus en janvier

Très attendu par certains, redouté par d’autres, le vaccin contre le coronavirus va commencer à arriver un peu partout dans le monde ces prochaines semaines, et les coureurs cyclistes pourront en profiter. C’est en tout cas le cas de ceux de l’équipe UAE Emirates, comme l’a fait savoir leur manager Mauro Gianetti dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport. « J’ai fait partie des 30 000 volontaires à Abu Dhabi qui ont testé le nouveau vaccin Sinopharm. C’était en deux doses et je n’ai pas eu d’effets secondaires. Il est actuellement en phase 3. Il n’est pas encore autorisé mais cela ne saurait tarder, et ils comptent distribuer un milliard de doses en 2021. En janvier, pendant le stage d’entraînement, nous avons l’intention de vacciner tous les coureurs et le staff. On a tout prévu avec le staff médical. Cela va complètement changer notre relation avec le monde extérieur », a déclaré Gianetti , précisant qu’il avait déjà réservé des vaccins pour ses 28 coureurs et une petite centaine de membres du staff.

UAE Emirates a été touchée par le coronavirus

La formation émiratie a été touchée par le coronavirus en février dernier, notamment son sprinteur Fernando Gaviria qui a passé un mois en quarantaine, ou l’ostéopathe Dario Marini qui a passé neuf jours en soins intensifs. Cette saison, UAE Emirates a remporté 33 victoires dont, bien sûr, le Tour de France avec Tadej Pogacar, mais aussi une étape du Tour des Emirats Unis (Pogacar), une étape du Critérium du Dauphiné (Formolo), quatre étapes du Tour de France (Kristoff et Pogacar), une étape du BinckBank Tour (Philipsen), deux étapes du Giro (Ulissi) et une étape de la Vuelta (Philipsen). En 2021, la saison World Tour débutera à domicile pour l’équipe UAE Emirates, à l’occasion du Tour des Emirats Arabes Unis (du 21 au27 février, si tout va bien), suite à l’annulation des épreuves australiennes de janvier.