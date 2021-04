UAE Emirates : L'équipe prendra bien le départ de Liège-Bastogne-Liège

Les tests positifs étaient finalement négatifs

Le doute était permis après sa toute récente mésaventure, mais finalement, tout semble être revenu à la normale. En effet, ce samedi, via son compte Twitter officiel, l'équipe UAE Emirates a officialisé les noms des différents coureurs qui s'élanceront à l'occasion de la 107eme édition de Liège-Bastogne-Liège, qui aura lieu ce dimanche. Par conséquent, les leaders de cette formation, à savoir, prêts à en découdre avec les tous meilleurs du peloton, à l'occasion de cette Doyenne. Les deux hommes auront certainement l'ambition de faire encore mieux. Ils seront surtout revanchards, dans la mesure où ils n'ont pas pu défendre leurs chances à l'occasion de la dernière Flèche Wallonne, qui s'est disputée ce mercredi.En effet, deux tests positifs au nouveau coronavirus avaient été détectés au sein de cette équipe émiratie. L'un concernait l'Italien Diego Ulissi, tandis que l'autre concernait l'une des membres du staff technique de la formation. Ces deux fameux tests positifs s'étaient finalement avérés être... négatifs, et ce même à trois reprises.UAE Emirates a bien confirmé sa participation à Liège-Bastogne-Liège, auprès du site internet spécialisé Cyclingnews, en indiquant notamment : « Vendredi, conformément au protocole de course, toute les équipes ont effectué des tests Covid-19. Et nous sommes heureux d'annoncer que tous nos tests ont produit des résultats négatifs et que l'équipe a reçu la confirmation qu'elle était autorisée à courir Liège-Bastogne-Liège. » Outre Pogacar et Hirschi, les autre coureurs de la formation UAE Emirates qui prendront le départ sont David De La Cruz, Rui Costa, Vegard Stake Laengen, Brandon McNulty et Davide Formolo.