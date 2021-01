UAE Emirates : Hirschi va rejoindre Pogacar !

Il est très rare qu’un cycliste de renom quitte une équipe avant la fin de son contrat, qui plus est à quelques jours du coup d’envoi de la saison. Autant dire que l’annonce du départ de Marc Hirschi de DSM (ex-Sunweb) alors qu’il était sous contrat jusqu’à la fin de la saison 2021 a été un véritable coup de tonnerre dans le monde cycliste mardi. Reste désormais à savoir où va signer la révélation de l’année 2020, vainqueur d’une étape du Tour de France, Super-Combatif de la Grande Boucle, vainqueur de la Flèche wallonne, deuxième de Liège-Bastogne-Liège et médaillé de bronze des championnats du monde de course en ligne d’Imola. Le tout à seulement 22 ans ! Selon le site néerlandais wielerflits.nl, l’affaire est entendue : le Suisse va signer chez UAE Emirates, l’équipe du vainqueur du Tour de France Tadej Pogacar.

La connexion suisse a fonctionné

Le manager de l’équipe émiratie n’est autre que le Suisse Mauro Gianetti, ce qui a facilité les contacts, d’autant que l’agent de Marc Hirschi est suisse également. Il s’agit en effet d’un certain Fabian Cancellara. UAE Emirates, qui a notamment recruté Rafal Majka et Matteo Trentin cet hiver, a les moyens financiers d’attirer Hirschi. Toujours selon le site néerlandais, l’équipe sud-africaine Qhubeka Assos (ex-NTT) était également sur les rangs, notamment pour des raisons commerciales. L’équipe est en effet équipée par des vélos BMC, dont Fabian Cancellara est l’ambassadeur, et sponsorisée par les montres Breitling, comme Marc Hirschi. Mais finalement, c'est du côté des Emirats que le natif de Berne s'est tourné. Avec le coureur suisse dans ses rangs, l’équipe UAE Emirates aura en tout cas fière allure dans les Grands Tours, car Hirschi pourra être d’une aide précieuse pour Tadej Pogacar, mais aussi sur les classiques, lui qui se considère d’abord comme un coureur de courses d’un jour.