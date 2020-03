UAE Emirates : Gaviria, victime du coronavirus, est toujours à l’hôpital

Le dernier Tour des Emirats arabes unis n’avait pas pu aller à son terme en raison de l’épidémie de coronavirus. Deux coureurs ont été infectés, Dmitry Strakhov et Fernando Gaviria, et selon le journal belge Het Laaste Nieuws, le coureur colombien est toujours à l’hôpital d’Abu Dhabi, où il est entré il y a deux semaines. Son état n’inspire pas d’inquiétude, puisqu’à part une forte fièvre qui a duré six heures, il n’a pas eu d’autre symptôme. Gaviria (25 ans), vainqueur de trois étapes sur le Tour de San Juan en début de saison, trépigne d’impatience mais ne sait toujours pas quand il pourra rentrer chez lui.