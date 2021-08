UAE Emirates : Gaviria et Costa prolongent leur contrat

Le marché des transferts cycliste est ouvert depuis le 1er août, et ce ne sont pas des recrues que l’équipe UAE Emirates a annoncé ce lundi, mais des prolongations de contrat. Le Portugais Rui Costa (35 ans début octobre), le Colombien Fernando Gaviria (27 ans) et le Slovène Jan Polanc (29 ans) ont signé un nouveau bail d’un an, soit jusqu’à la fin de la saison 2022, alors que l’Italien Alessandro Covi (23 ans dans un mois) a prolongé jusqu’à fin 2024. Arrivé en 2019 au sein de la formation émiratie après avoir débuté sa carrière professionnelle chez Quick Step, Fernando Gaviria a remporté treize victoires sous les couleurs d’UAE Emirates, mais sa saison 2021 est pour l’instant décevante, avec un seul succès au compteur, le 11 août sur le Tour de Pologne. « Nous savons tous que Gaviria est un sprinteur de classe mondiale et qu’il peut battre n’importe qui lorsqu’il est dans un bon jour. Ce que nous voulons voir maintenant, et ce que nous espérons, c’est qu’il ait cette consistance et cette fiabilité. Nous savons tous qu’il le peut. Nous sommes très heureux de le voir continuer avec nous et nous voulons voir la meilleure version de lui-même la saison prochaine », a expliqué le manager de l’équipe, Joxean Matxin Fernandez.

Neuvième saison pour Costa

Quant à Rui Costa, le champion du monde 2013 arrivé en 2014 au sein de l’équipe (qui s’appelait Lampre à l’époque), il repart pour une neuvième saison avec UAE, où il a remporté neuf victoires depuis qu’il en porte les couleurs. Il n’a pas gagné en 2021 mais s’est montré très précieux sur le dernier Tour de France pour aider son leader Tadej Pogacar à triompher sur les Champs-Elysées. « Rui ouvre un nouveau chapitre de sa longue carrière remplie de succès. C’est un ancien champion du monde et il convertit son talent et son expertise en aide pour l’équipe et un leader comme Tadej, comme on l’a vu sur le dernier Tour de France où il a joué un rôle important. On sait qu’on peut compter sur lui pour ça », poursuit Matxin Fernandez. Avec des coureurs comme Pogacar, Costa, Gaviria, Ackermann, Almeida, Hirschi, Majka ou Soler, cette équipe UAE Emirates aura fière allure en 2022 !