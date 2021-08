UAE Emirates : Ackermann signe deux ans

35 victoires depuis 2018 pour Ackermann

Après cinq saisons chez Bora-Hansgrohe, où il a effectué toute sa carrière professionnelle, Pascal Ackermann tourne la page. Le sprinteur allemand de 27 ans s’est engagé ce samedi pour les deux prochaines saisons avec UAE Emirates, l’équipe de Tadej Pogacar, Marc Hirschi, Rafal Majka ou encore Joao Almeida, qui va arriver en provenance de Deceuninck-Quick Step. « Je suis ravi de rejoindre UAE Emirates. Cette étape sera spéciale dans ma jeune carrière. L’équipe est unique dans le monde du cyclisme. Je voudrais remercier tous ceux qui m’ont permis de franchir cette étape et qui me font confiance pour réussir des objectifs communs.Je suis convaincu que je serai en mesure de me développer en tant que coureur et dévoiler des nouvelles facettes de moi-même, avec l’aide de mes coéquipiers, du staff et des dirigeants. Je suis prêt à débuter cette nouvelle aventure », s’est réjoui le désormais futur-ex coéquipier de Peter Sagan (qui, lui, va rejoindre TotalEnergies).Depuis ses débuts professionnels chez Bora-Hansgrohe en 2017, Pascal Ackermann a remporté 35 victoires, et notamment deux sur la Vuelta 2020 et deux sur le Giro 2019, où il a remporté le maillot du classement par points.. Son absence cette année, alors que le Slovaque venait de disputer le Giro, a été celle de trop et l'une des raisons de son départ. Mais au sein d'une équipe qui visera probablement le triplé l'année prochaine avec Tadej Pogacar et qui sera donc construite pour la montagne, il n'est pas sûr qu'Ackermann ait sa place sur le Tour non plus avec UAE Emirates...