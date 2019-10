Trois Vallées Varésines: Roglic inarrêtable

Déjà vainqueur le week-end dernier du Tour d'Emilie, Primoz Roglic s'est adjugé ce mardi les Trois Vallées Varésines.

Le Slovène, vainqueur il y a un mois de la Vuelta, est sorti dans le final pour s'imposer avec quelques secondes d'avance sur un peloton réglé au sprint par l'Italien Giovanni Visconti (Neri Sottoli). Le Français Pierre Latour (AG2R-La Mondiale) a terminé 11e.

Le leader de la Jumbo-Visma, n°1 du classement UCI, sera l'un des grands favoris du Tour de Lombardie ce week-end.

#TreValliVaresine

After winning the Giro dell'Emilia, @rogla now wins the Tre Valle in Varese too #samenwinnen



Our 50th win!! pic.twitter.com/mn0ajDwt71