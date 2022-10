Trois vallées varésines : Pogacar s'impose à quatre jours du Tour de Lombardie

Latour et Cosnefroy dans le Top 5

TROIS VALLES VARESINES

Classement final (Busto Arsizio - Varese, 196,3km) - Mardi 4 octobre 2022

Pierre Latour (FRA/TotalEnergies) mt

Benoit Cosnefroy (FRA/AG2R-Citroën) mt

Tadej Pogacar arrivera en pleine forme à Bergame samedi pour défendre son titre sur le Tour de Lombardie, dernier Monument de la saison ! Le Slovène a remporté la victoire ce mardi sur l'une des nombreuses courses de préparation au "Lombardia", les Trois vallées varésines, une course de 196,3 kilomètres qui se déroulait en Lombardie également. Le coureur d'UAE Emirates, qui avait terminé deuxième du Tour d'Emilie-Romagne samedi derrière Enric Mas, s'est encore retrouvé à la lutte avec l'Espagnol dans le final, et s'est finalement imposé au sprint au sein d'un petit groupe de cadors., qui prendra sa retraite samedi et n'aura donc plus qu'une seule occasion de remporter la 134eme victoire de sa carrière.La course a été marquée par la longue échappée d'un groupe de dix coureurs (Daryl Impey étant le plus connu), qui a rétréci au fur et à mesure des côtes à gravir et les derniers attaquants ont été repris à 48 kilomètres de l'arrivée., Tadej Pogacar et Enric Mas sont quant à eux partis en contre-attaque, et tout s'est finalement joué dans un sprint à une petite vingtaine de coureurs, où le Slovène s'est montré le plus fort. On notera également que deux Français ont terminé dans le Top 5 : Pierre Latour et Benoit Cosnefroy. Vivement samedi !2- Sergio Higuita (COL/Bora-Hansgrohe) mt3- Alejandro Valverde (ESP/Movistar) mt4-5-...