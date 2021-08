Trek-Segafredo : Signature pour deux saisons de Simon Pellaud

🚨MORE TEAM NEWS!

We are gaining another gritty attacker for 2022 onwards, @PellaudSimon!



📰 https://t.co/GhPhLdEvYL



— Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) August 16, 2021

Guercilena : « Un élément précieux aux côtés de nos leaders »

Simon Pellaud va retrouver une équipe UCI World Tour. Membre de la défunte équipe IAM Cycling en 2015 et 2016, le coureur suisse va quitter la formation italienne Androni Giocattoli-Sidermec au terme de la saison 2021 pour rejoindre les rangs de la Trek-Segafredo. Le natif de Locarno s’est engagé avec l’équipe américaine pour les deux prochaines saisons. « Je suis super fier de faire partie de la famille Trek-Segafredo. J'ai touché tous les échelons du cyclisme professionnel ces dernières années, et pour moi, c'est comme une renaissance, a confié le baroudeur suisse dans un communiqué.. Je me sens comme un néo-pro qui revient dans le World Tour après quelques années passées à me préparer pour ce grand moment. Trek-Segafredo a toujours été une équipe dont j'ai rêvé. Je sais que j'ai atteint la maturité et le niveau dont j'ai besoin pour évoluer en tant qu'équipier dans le World Tour. Je suis impatient de donner 100% de mes capacités, de mon dévouement et de ma personnalité à l’équipe. »Avec l’ajout de Simon Pellaud dans un effectif qui sera revu et corrigé la saison prochaine, avec notamment le départ annoncé de Vincenzo Nibali pour un retour chez Astana, l’équipe Trek-Segafredo pourra compter sur un soutien de poids pour ses leaders. Mais le Suisse pourrait également jouer sa propre carte, dans son style caractéristique. « Simon Pellaud a gagné en espace et en visibilité avec détermination et abnégation, et c'est ce que nous attendons de lui dans les saisons à venir. Il a suffisamment de qualité et d'expérience pour devenir une valeur ajoutée immédiate pour l’équipe, a confié dans un communiqué le manager général de l’équipe Trek-Segafredo, Luca Guercilena. Il sera un élément précieux aux côtés de nos leaders, mais nous ne voulons certainement pas qu'il perde son esprit agressif. L'objectif commun est de valoriser ses qualités pour le bien de l’équipe. » Après Tony Gallopin, Simon Pellaud est la deuxième recrue pour la formation américaine.