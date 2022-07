Trek-Segafredo : Pedersen prolonge jusqu’en 2025

Toujours pas de victoire en Grand Tour pour Pedersen

Il est arrivé en 2017, il restera au moins jusqu’en 2025. Mads Pedersen a prolongé ce lundi son contrat avec l’équipe Trek-Segafredo, dont il défend actuellement les couleurs sur le Tour de France. Sacré champion du monde en 2019 à la surprise générale, le Danois de 26 ans se voit récompenser de ses efforts, lui qui a décroché 22 victoires sous le maillot de Trek-Segafredo, dont cinq cette année. « Cette équipe m'a donné la chance d'entrer dans le WorldTour après deux ans au niveau pro-conti. Maintenant, c'est ma sixième saison et j'en ajoute trois autres.C'est une deuxième famille pour moi et c'est aussi pour ça que je décide de rester. C'était un choix naturel pour moi de prolonger mon contrat avec Trek-Segafredo. Nous avons vécu des moments incroyables pendant mon séjour ici, mais aussi des moments très difficiles. Je travaille très dur pour cela et je fais tout ce que je peux, mais parfois ça ne marche pas. Je ne suis qu'un humain, je me trompe parfois. Pour moi, avoir le soutien et la confiance de l'équipe dans ces moments difficiles est encore plus important », a déclaré Mads Pedersen, qui a terminé 6eme du contre-la-montre de Copenhague puis 3eme et 12eme des étapes s’étant terminées au sprint ce week-end.Du côté de la direction de Trek-Segafredo, on est également ravi de conserver l'un des cadors du sprint mondial. « Outre ses capacités évidentes en tant que coureur cycliste, Mads apporte beaucoup à l'équipe. Il se soucie des gens qui l'entourent et remonte le moral général. Le garder pendant trois ans de plus est une étape importante dans notre progression, a déclaré le directeur général de Trek-Segafredo, Luca Guercilena. Depuis que Mads a rejoint l'équipe pour la première fois en 2017, il a montré des signes immédiats de son potentiel. Nous avons vu des éclairs de son génie chaque année - Tour des Flandres en 2018 (2eme derrière Tersptra, ndlr), Championnats du monde en 2019 (vainqueur, ndlr) et Gand-Wevelgem en 2020 (ndlr).Cette année, il a atteint un nouveau palier de régularité, tout en maintenant un très haut niveau. Je suis certain que nous le verrons gagner beaucoup plus de courses avec nous. » Et pourquoi pas sur le Tour de France ces prochains jours, lui qui n'a jamais gagné une étape de Grand Tour ?