Trek-Segafredo / Nibali : « Nous sommes tous satisfaits du travail accompli »

Vincenzo Nibali semble être plus motivé que jamais. Notamment dans l'optique du Tour d'Italie, dont la 103eme édition se déroulera entre le 4 et le 25 octobre prochains. Et la décision des organisateurs de la prestigieuse épreuve de cyclisme de déplacer le grand départ de Budapest en Hongrie vers la Sicile, n'est certainement pas pour déplaire à celui que l'on surnomme « le Requin de Messine ». Le pensionnaire de Trek-Segafredo se trouve actuellement en stage dans les Dolomites, avec également ses coéquipiers présélectionnés pour le Giro, le principal objectif de Nibali en 2020, dans cette saison si particulière, interrompue mi-mars en raison de la pandémie de coronavirus qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui de sévir à travers le monde. L'ex-leader de la formation Bahrain-Merida s'est confié au site internet Tuttobiciweb : « Les succès se construisent à partir des fondations, c'est-à-dire de l'équipe. Trek-Segafredo a fait preuve d'un grand esprit d'équipe. Il y a toujours eu un fil qui nous a gardés en contact, non seulement entre les coureurs mais avec tout le groupe. Maintenant que nous pouvons travailler côte à côte, nous commençons avec un grand avantage. »

Nibali : « Ciccone ? Il est fort, avec un talent fou »

Le Tour d'Italie a déjà réussi par le passé à Nibali, vainqueur en 2013 et en 2016. Cette année, au sein de la formation américaine, le Transalpin ne sera entouré quasiment que de compatriotes, dont un certain Giulio Ciccone : « Avec Ciccone, Brambilla et mon frère Antonio, nous nous sommes entraînés au Teide, tandis que dans les Dolomites, nous avons été rejoints par Conci, Mosca et Weening. Avec Giulio, en particulier, un grand sentiment a été créé. Il est fort, avec un talent fou et, bien que jeune, c'est un vrai homme d'équipe. Nous sommes tous satisfaits du travail accompli et avons hâte de nous tester en course. » Ce groupe mis en place par le manager général de l'équipe, à savoir Luca Guercilera, se testera déjà en Italie avant le Giro, avec en août les Strade Bianche (1er août), le Grand Triptyque lombard (3 août), Milan-Turin (5 août), Milan-San Remo (8 août), le Tour de Lombardie (15 août), le Tour d'Emilie (18 août) et les championnats d'Italie (23 août) avant d'enchaîner avec Tirreno-Adriatico (7-14 septembre) et le Tour des Apennins (20 septembre). Une semaine avant le Giro, une partie de Trek-Segafredo prendra également part aux championnats du monde d'Aigle-Martigny (20-27 septembre).