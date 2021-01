Trek-Segafredo : Nibali débutera sa saison en France

🚨Riders update ‼️

Due to the postponement of @VueltaCV the announced debut 2021 of @vincenzonibali and @giuliocicco1 changed. The Shark will race @Etoile_Besseges while Giulio will be at Tour de Provence pic.twitter.com/TLqHe7oW99

Ciccone sur le Tour de La Provence

Depuis la saison dernière, les cyclistes professionnels, leurs équipes et les différentes courses vivent au rythme du coronavirus. Il faudra continuer à prendre cette habitude en 2021, alors que la saison est sur le point de débuter, en atteste le report du Tour de la Communauté de Valence qui était censé se dérouler du 3 au 7 février. Les coureurs qui avaient prévu d’entamer leur saison sur la course espagnole classée à l'UCI Pro Series (le niveau juste en-dessous du World Tour) doivent ainsi revoir leurs plans. C’est le cas de Vincenzo Nibali. Et son nouveau programme est déjà trouvé comme l’a annoncé son équipe, Trek-Segafredo, ce samedi sur son compte Twitter. L’Italien vainqueur de quatre Grands Tours débutera son année 2021 en France, plus précisément sur l’Étoile de Bessèges dont les dates sont les mêmes que celles qui étaient prévues pour le Tour de la Communauté de Valence, soit du 3 au 7 février.En quinze ans de carrière professionnelle, Nibali arpentera les routes de l’Étoile de Bessèges pour la première fois. Il rejoint ainsi plusieurs de ses coéquipiers sur cette édition 2021 dont Bauke Mollema et Mads Pedersen. L’équipe américaine a annoncé dans le même temps que Giulio Ciccone, également impacté par le report du Tour de la Communauté de Valence, fera à l’instar de son aîné sa rentrée dans l’Hexagone. Le porteur du maillot jaune sur le Tour de France 2019 et vainqueur du classement de la montagne sur le Giro la même année participera quant à lui au Tour de La Provence du 11 au 14 février. L'épreuve, également classée à l'UCI Pro Series, se tiendra en quatre étapes avec un départ d'Aubagne et une arrivée finale à Salon-de-Provence.