Trek-Segafredo : Doublé Giro-Tour pour le duo Nibali-Mollema

Suyven et Pedersen en route pour les classiques

L’équipe Trek-Segafredo entend peser sur tous les terrains. Alors que la formation américaine, qui a notamment perdu Richie Porte cet hiver, a lancé son premier stage de présaison en Espagne, elle a profité de l’occasion pour préciser ses ambitions en vue de la saison 2021, qui doit démarrer au début du mois de février en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. En fin de contrat avec Trek-Segafredo à l’issue de la saison, et intéressé par une arrivée chez Ineos Grenadiers en 2022 pour une ultime saison au plus haut niveau, Vincenzo Nibali sera au rendez-vous du Giro dont le départ sera donné le 8 mai prochain. A ses côtés, l’Italien pourra compter sur Bauke Mollema et Giulio Ciccone. Si le Néerlandais fera la chasse aux victoires d’étape, l’Italien sera une autre solution pour l’équipe américaine concernant le classement général. Avant de mener l’Italie lors des Jeux Olympiques, le « Requin de Messine » va parfaire sa préparation sur... le Tour de France.Au départ de Brest, Vincenzo Nibali pourra une nouvelle fois compter sur le soutien de Bauke Mollema alors que Giulio Ciccone, pour sa part, se réservera pour être le seul leader de la formation Trek-Segafredo sur la Vuelta. Mais, avant de se tourner vers les trois Grands Tours, la première partie de saison sera l’occasion pour l’ancien champion du monde Mads Pedersen et pour le Belge Jasper Stuyven, ancien vainqueur du Het Nieuwsblad, de s’exprimer. Avec le soutien de coureurs comme Quinn Simmons, Edward Theuns ou Koen de Kort, ce duo sera le leader sur les classiques de début de saison, notamment sur les Flandriennes et Paris-Roubaix. Mads Pedersen et Jasper Stuyven poursuivront ensuite leur saison sur le Tour de France, pour lequel ils accompagneront Vincenzo Nibali et Bauke Mollema, ne laissant donc que quatre places à prendre dans l’équipe qui fera le déplacement en Bretagne à la fin du mois de juin pour entamer la Grande Boucle.