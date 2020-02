Trek-Segafredo : Deux ans de plus pour le champion du monde Mads Pedersen

We interrupt your normal programming for this important announcement...👇

Pedersen fidèle à une équipe qui lui a fait confiance très tôt

Mads Pedersen n’est pas près de quitter l’équipe Trek-Segafredo. Le Danois a, en effet, décidé de prolonger son contrat avec la formation américaine dirigée par Luca Guercilena. Arrivé au début de la saison 2017 en provenance de l’équipe allemande Stölting Service Group, le coureur âgé de 24 ans avait déjà prolongé son contrat jusqu’à fin 2020 après avoir pris la deuxième place du Tour des Flandres en 2018. Cette fois, ce n’est rien de moins que le titre mondial acquis en septembre dernier dans le Yorkshire qui a convaincu les dirigeants de la formation Trek-Segafredo de lui maintenir leur confiance pour un troisième cycle de deux ans, jusqu’au terme de la saison 2022.Alors que sa situation et une fin de contrat prochaine pouvait attirer les convoitises des autres grosses cylindrées du peloton professionnel, Luca Guercilena n’a pas tardé à s’assurer les services du Danois pour les deux saisons à venir. « Luca a vraiment cru en moi il y a trois ans, quand j’ai signé mon premier contrat avec l’équipe. En réalité, quand j’étais dans une situation difficile avec les équipes Cult et Stölting l’année précédent mon arrivée, il avait déjà montré une grande confiance en moi au moment en me disant qu’il me proposerait un contrat si l’équipe fermait, a confié Mads Pedersen dans le communiqué confirmant sa prolongation de contrat. Elle a continué à exister une saison de plus donc je suis resté avec eux mais j’étais vraiment heureux de recevoir la confiance de Luca à cette époque. Ça a été un élément de réflexion important au moment de prolonger maintenant mon contrat. » Deux années supplémentaires où il va pouvoir viser des résultats sur les classiques et continuer à apprendre au plus haut niveau avec Vincenzo Nibali.