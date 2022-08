Transferts : Kristoff chez Uno-X, L.Hayter avec Ineos Grenadiers

One of the greatest Norwegian riders of all time is coming home. A role model and a true professional.

Welcome Alexander!



📷 GettySport / Intermarché Wanty Gobert pic.twitter.com/LO8d9jOVE2



— Uno-X Pro Cycling Team (@UnoXteam) August 1, 2022

Leo Hayter comme Ethan



Leo Hayter 🤝 INEOS Grenadiers

We're excited to announce the signing of @leohayter as a stagiaire this season, before turning pro with the Grenadiers in 2023 📝



Welcome Leo! pic.twitter.com/3P0ilGGMCQ



— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) August 1, 2022

Ca bouge sur la planète cyclisme, au niveau des transferts, pour cette ouverture du marché. Ce lundi, le premier à avoir été officialisé concerne Alexander Kristoff. Le sprinteur norvégien, aujourd'hui âgé de 35 ans, va rebondir avec une formation continentale et rejoindre Uno-X Pro Cycling Team. Cette dernière frappe donc un très gros coup.Cette arrivée n'est pas forcément une surprise, dans la mesure où de nombreuses rumeurs, à ce sujet, ont ainsi circulé tout au long de cette année. Dans ce tweet officialisant cette nouvelle, le principal intéressé, ancien champion d'Europe et vainqueur de Milan-San Remo 2014 et du Tour des Flandres 2015, s'est exprimé sur son arrivée, indiquant ainsi notamment et simplement : "Il est temps de rentrer chez moi et j’ai hâte que 2023 commence."Quand un Hayter peut en cacher un autre. Après Ethan, ce lundi, la formation du World Tour Ineos Grenadiers a officialisé l'arrivée du, après avoir signé un contrat qui court jusqu'en 2025. Ce très jeune coureur a remporté, cette année, le Baby Giro. Dans un premier temps, Leo Hayter sera stagiaire dans cette même équipe britannique, et ce jusqu'à la fin de la saison. Et dès 2023, Leo Hayter aura alors déjà le statut professionnel."Je suis très fier et ravi de rejoindre cette équipe qui m’inspire depuis que j’ai commencé à courir", a-t-il ainsi notamment expliqué.