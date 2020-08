Transferts : Kangert chez Mitchelton-Scott, Van Hooydonck rejoint Jmbo-Visma

Après avoir passé les saisons 2019 et 2020 chez les Américains d’Education First, Tanel Kangert découvrira la quatrième équipe de sa carrière (après AG2R et Astana) l’année prochaine. L’Estonien de 33 ans s’est en effet engagé pour 2021 et 2022 avec les Australiens de Mitchelton-Scott. Celui qui a terminé dans le Top 30 de ses cinq Tours de France et huitième du dernier Paris-Nice a été un équipier de luxe lors des victoires de Vincenzo Nibali sur le Tour de France 2014 et le Giro 2013 et 2016, mais aussi pour conduire Rigoberto Uran à la septième place du dernier Tour de France. Il aura à nouveau ce rôle chez Mitchelton-Scott aux côtés de Simon Yates. « Je me vois dans le même rôle que les années précédentes, en tant qu’équipier dans les grands Tours, et pourquoi pas jouer ma carte personnelle sur les courses d’une semaine. Je ne suis pas un grand grimpeur ou un spécialiste du contre-la-montre mais je peux tout faire et j’aimerais de nouveau être dans une équipe remportant un grand Tour », a déclaré le coureur estonien.

Van Hooydonck visera les classiques

L’autre transfert du jour est celui de Nathan Van Hooydonck chez Jumbo-Visma. Alors qu’il fêtera ses 25 ans en octobre, le Belge a passé toute sa carrière au sein de l’équipe de Jim Ochowicz (BMC puis CCC) et va donc changer d’air en 2021. Il a signé deux ans au sein de l’équipe néerlandaise. « Je suis heureux d’avoir cette opportunité. Ce sera un nouveau chapitre de ma carrière. J’ai vraiment hâte de vivre mes premiers moments avec cette équipe. J’espère notamment briller dans les classiques et m'améliorer sur le contre-la-montre. Les dernières années ont montré que Jumbo-Visma s’est bien développée dans tous les domaines. Pour moi, c’est une équipe pour avancer en tant que cycliste », a réagi celui qui vient de terminer 76eme du Tour de Wallonie.