Transferts : Du changement à venir chez Astana et Movistar ?

Contraint d'arrêter sa saison suite à une chute sur le Tour du Bénélux, Jakob Fuglsang arrive en fin de contrat le 31 décembre avec Astana - Premier Tech. Mais le coureur de 36 ans ne compte pas arrêter sa carrière. Le Danois devrait s'engager avec les Australiens de BikeExchange pour les saisons prochaines, selon les informations de Cyclingnews. En contacts avec Cofidis durant l'été, le double vainqueur du Critérium du Dauphiné aurait finalement jeté son dévolu sur BikeExchange. Mais pour officialiser sa venue, l'équipe australienne, en proie à des difficultés financières, doit faire rentrer de l'argent dans les caisses, et cet argent pourrait venir de... Premier Tech. L'entreprise canadienne, devenue co-sponsor titre d'Astana cette saison, a décidé de quitter les Kazakhs suite à un désaccord concernant le rôle d'Alexandre Vinokourov et a de bonnes chances de signer avec BikeExchange. Une signature que Fuglsang attend avec impatiente, lui qui espère connaitre une quatrième équipe dans sa carrière, après Saxo-Bank, Leopard-Trek et donc Astana. Un autre coureur devrait quitter Astana, en la personne d'Omar Fraile. Le champion d'Espagne, âgé de 31 ans et arrivé en 2018 après avoir débuté chez Caja Rural et Dimension Data, devrait rejoindre Ineos Grenadiers.

Deux Astana chez Movistar ?

Les autres rumeurs qui bruissent dans le monde du cyclisme viennent de l'équipe Movistar. L'équipe espagnole n'a toujours pas de décision quant à l'avenir de Miguel Angel Lopez, qui a encore deux ans de contrat mais dont l'abandon à la veille de l'arrivée de la Vuelta n'a pas du tout plu à ses dirigeants. Toujours selon Cyclingnews, Movistar a décidé de recruter Max Kanter, Alex Aranburu et Gorka Izagirre. Agé de bientôt 24 ans, Kanter a passé toute sa carrière chez Sunweb, devenu DSM, et pourrait lui donner un nouveau virage en rejoignant Movistar, où il rêve de décrocher sa première victoire professionnelle. Alex Aranburu porte quant à lui les couleurs d’Astana depuis 2020 après être passé par Caja Rural. Il a notamment remporté une étape du Tour du Pays basque cette année. Quant à Gorka Izagirre (33 ans), il va lui aussi quitter Astana après trois saisons, et retrouver Movistar, dont il avait porté les couleurs de 2014 à 2017. Reste à savoir ce que fera son frère Ion, qui a pris l’habitude signer dans les mêmes équipes que son aîné.