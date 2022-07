Transferts : Champoussin et Kristoff vont changer d'air

Kristoff rentre au pays

Le marché des transferts en cyclisme n’ouvre officiellement que le 1er août, mais cela n’empêche pas les informations de commencer à circuler. Ainsi, le journal L’Equipe nous révèle ce jeudi deux transferts en vue de la saison prochaine. A commencer par celui concernant Clément Champoussin. Le Niçois de 24 ans, qui a passé tout son début de carrière au sein de la structure AG2R (formation à Chambéry, carrière professionnelle à AG2R-La Mondiale puis AG2R-Citroën), a décidé de changer d’air en signant pour les deux prochaines saisons avec Arkéa-Samsic, qui était à la recherche d’un grimpeur français, Warren Barguil arrivant en fin de contrat (mais le coureur breton peut encore prolonger)., devant Primoz Roglic et Adam Yates ! Cette année, il a été victime d’une fracture du radius en avril sur le Tour des Alpes, et a pris la 26eme place du Tour de Suisse, avant d’abandonner lors du championnat de France. Il ne participe pas au Tour de France, une épreuve à laquelle il n’a encore jamais pris part, alors qu’il a disputé le Giro 2021 (abandon) et la Vuelta 2020 (31eme) et 2021 (16eme). Le Niçois va tenter de donner un nouvel élan à sa jeune carrière, au sein d’une équipe qui rêve d’évoluer en World Tour la saison prochaine.Le Word Tour, c’est également l’objectif des Norvégiens d’Uno-X, une équipe qui ne compte à ce jour que des Norvégiens et des Danois dans son effectif, et qui va ajouter à son roster l’un des coureurs norvégiens les plus illustres, Alexander Kristoff.. Le sprinteur, qui a remporté 84 victoires durant sa carrière, dont trois cette année, et a notamment fini 4eme de la 4eme étape du Tour de France mardi à Calais, devrait ainsi fini sa carrière en apportant toute son expérience à une jeune équipe de son pays.