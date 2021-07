Transferts : Ça va bouger chez les Colombiens

Chaves to join EF-Nippo as Higuita and Hindley set for Bora-Hansgrohehttps://t.co/XFsvYqgixs

EF Education-Nippo aime les Colombiens

Dans douze jours, le 1er août, le marché des transferts cycliste sera officiellement ouvert et les rumeurs apparues ces derniers mois ou dernières semaines devraient être confirmées. Cela devrait notamment être le cas de l’information révélée ce mardi par Cyclingnews : l’arrivée de Sergio Higuita chez Bora-Hansgrohe et son remplacement par Esteban Chaves chez EF Education-Nippo.Le Colombien de bientôt 24 ans, qui vient de finir 21eme du Tour de France, évolue depuis trois saisons chez les Américains d’EF Education-Nippo, avec qui il a notamment remporté une étape de la Vuelta 2019 et a été sacré champion de Colombie 2020. Le natif de Medellin compte quatre victoires depuis ses débuts professionnels.Pour le remplacer, l’équipe américaine devrait recruter celui qui participera à ses côtés aux Jeux Olympiques de Tokyo sous le drapeau colombien, Esteban Chaves.Le vainqueur de cinq étapes sur les Grands Tours et du Tour de Lombardie 2016, qui vient de terminer 13eme du Tour de France et a notamment fini deuxième du Giro 2016 et troisième de la Vuelta 2016, devrait retrouver chez EF Education-Nippo ses compatriotes Rigoberto Uran, Daniel Arroyave et Diego Camargo. L'équipe BikeExhange n'a quant à elle pas prévu de remplacer Chaves par un grand nom (elle compte déjà Michael Matthews et Simon Yates dans ses rangs) et devrait faire confiance à ses jeunes.