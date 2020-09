Transferts : Astana ne pourra pas retenir Lopez, Cofidis se renforce, Mühlberger change d'air

Sixième du Tour de France le week-end dernier, Miguel Angel Lopez va prendre part au Giro qui s’élancera de Sicile le 3 octobre prochain. Mais, pour le Colombien, ce rendez-vous sera le dernier sous les couleurs de l’équipe Astana. En effet, selon le site Prosports.kz, Alexandre Vinokourov a confirmé que « Superman » allait quitter la formation kazakhe au terme de la saison 2020 en raison du contexte économique qui ne lui permet pas de retenir le vainqueur de la 17eme étape du Tour au sommet du Col de la Loze.

Mühlberger en renfort chez Movistar

Après cinq saisons au sein de l’équipe Bora-Hansgrohe, Gregor Mühlberger a décidé de changer d’air. Le grimpeur autrichien s’est, en effet, engagé pour les trois prochaines saisons avec l’équipe Movistar. « Je suis vraiment heureux d’avoir cette chance de signer avec eux et de tirer profit des opportunités qui se présenteront dans les années à venir, a déclaré Gregor Mühlberger dans un communiqué. C’est une bonne chance d’améliorer mes capacités et d’être plus performant à l’avenir, d’aller chercher des résultats sur les plus difficiles courses d’un jour et sur celles d’une semaine plus montagneuses comme le Tour du Pays Basque et le Critérium du Dauphiné mais également essayer d’aider les leaders autant que possible sur les Grands Tours. »

Cofidis attire Ruben Fernandez

Afin de soutenir de manière plus importante Guillaume Martin, onzième du Tour de France 2020, l’équipe Cofidis a décidé de recruter des grimpeurs. Selon le quotidien L’Equipe, en attendant la signature du Belge Xandro Meurisse, celle de l’Espagnol Ruben Fernandez est acquise. Appartenant à l’équipe Euskaltel-Euskadi, le vainqueur du Tour de l’Avenir 2013 sera un soutien de poids pour Guillaume Martin dans ses futures ambitions sur les courses de trois semaines.

Frank va rester chez AG2R-La Mondiale

Alors que l’équipe AG2R-La Mondiale va changer d’ambitions avec les départs de Romain Bardet et de Pierre Latour ainsi que l’arrivée de Citroën comme nouveau co-sponsor et de Greg van Avermaet comme leader sur les classiques, Mathias Frank ne va pas bouger. Le Suisse a, en effet, prolongé son contrat avec l’équipe de Vincent Lavenu pour la saison 2021. « Je me sens bien dans l’équipe depuis 2017 et je suis heureux de prolonger avec AG2R-Citroën l’an prochain, a déclaré Mathias Frank dans un communiqué. Michael Schär est quasiment mon voisin et j'ai de très bons souvenirs avec Greg Van Avermaet. Pour moi, la boucle est bouclée ! Je suis impatient. »