Transferts : AG2R-La Mondiale poursuit son recrutement

AG2R-La Mondiale continue son marché. Au lendemain de l’annonce de l’arrivée du champion olympique Greg Van Avermaet et de Michaël Schär pour les trois prochaines saisons, la formation française a dévoilé ce mardi la signature de Marc Sarreau et Damien Touzé pour les saisons 2021 et 2022, où l’équipe deviendra AG2R Citroën Team. Marc Sarreau (27 ans) portait depuis ses débuts professionnels en 2014 le maillot de la FDJ. Le sprinteur est souvent resté dans l’ombre d’Arnaud Demare, mais il a tout de même remporté la Coupe de France l’an passé. « Au fil des discussions, j’ai été séduit par le discours de Vincent Lavenu, le projet autour des classiques et du sprint, m’a convaincu. Je suis heureux de débuter cette nouvelle aventure après six années avec Groupama FDJ. J’ai toujours des ambitions et j’ai encore envie de progresser. Je sais que le niveau sera très dense avec de beaux leaders sur les classiques comme Oliver Naesen ou Greg Van Avermaet et c’est très motivant d’être avec eux sur les plus grosses courses du calendrier. D’un point de vue personnel, je tourne autour d’une victoire en UCI WorldTour et ce sera mon fil rouge, j’espère y arriver avec AG2R CITROËN TEAM », a réagi le natif de Vierzon.

Touzé au soutien de Naesen

Damien Touzé, arrivé chez Cofidis en 2019 et troisième du championnat de France l’an passé, est un peu plus jeune (24 ans) et visera notamment les classiques. « Le projet sur les Classiques autour d’Oliver Naesen m’a convaincu. J’ai envie de progresser dans ce domaine et apporter mon aide pour que l’équipe remporte un monument. J’aime ces courses, je pense que les profils me correspondent bien. Je sais que le niveau sera très dense dans l’équipe, mais c’est encore plus motivant. D’un point de vue personnel, j’ai envie de remporter une course. Je ne suis pas passé loin l’an passé, notamment au Championnat de France, à moi désormais de concrétiser. » Rendez-vous en 2021 !