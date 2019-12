Transfert : Sam Bennett rejoint Deceuninck – Quick-Step

Sam Bennett reste sur une excellent saison



We are very happy to announce that both @Sammmy_Be and @Theflyingmullet have signed with UCI World Team Classification winner Deceuninck - Quick-Step, thus completing our 2020 roster: https://t.co/JvvNxyld4P

Welcome to #TheWolfpack, guys!

Photo: Sigfrid Eggers pic.twitter.com/Htuzb1cAMz

— Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) December 3, 2019

Julian Alaphilippe va avoir deux nouveaux coéquipiers à la rentrée. Deceuninck - Quick Step a officialisé ce mardi la signature de Sam Bennett et Shane Archbold. Le second était réputé pour être le poisson du pilote du premier chez Bora-Hansgrohe. Ils ont signé un contrat de deux saisons. L'équipe belge qui a déjà l'habitude de tout rafler recrute là un sprinter de premier plan. Un de plus pour accompagner Pater Sagan et Pascal Ackermann.(3 sur le Giro, 2 sur la Vuelta). Le champion d'Irlande ne s'est jamais illustré sur le Tour de France. Il n'y a jamais gagné la moindre étape, abandonnant en 2015 et terminant lanterne rouge en 2016. Depuis, le natif de Wervik en Belgique n'a plus été aperçu sur les routes de la Grande Boucle.Mais ce n'est pas pour autant qu'il boude l'Hexagone. Sur la seule année 2019, il a enlevé une étape du Critérium du Dauphiné et deux étapes sur Paris-Nice. Désormais, il va pouvoir exporter sa culture de la gagne et sa science du sprint chez une équipe qui s'est illustrée tout au long de la saison 2019.Il a notamment gagné le classement aux points du BinckBank Tour et du Tour de Turquie. "C'est un rêve qui devient réalité pour moi. Je n'aurai jamais cru pouvoir être un jour assez bon pour rouler avec le maillot de la Deceuninck - Quick Step. Je suis impatient de pouvoir m'entraîner avec l'équipe et rouler avec de tels athlètes. C'est une tâche difficile mais un challenge tellement motivant. Après avoir passé autant de temps dans mon équipe, je me sens renaître. Et c'est vraiment fantastique de pouvoir avoir Shane à mes côtés." a déclaré le coureur de 29 ans dans un communiqué dévoilé par sa nouvelle équipe.