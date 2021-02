Tour UAE : Van der Poel, premier leader

Pogacar ne s'est pas fait piéger



CYCLISME / TOUR UAE

1ere étape - Al Dhafra Castle - Al Mirfa (176 km) - Dimanche 21 février 2021

7- Anthony Roux (FRA/Groupama-FDJ) mt

Classement général après 1 étapes (sur 7)

8- Anthony Roux (FRA/Groupama-FDJ) mt

Le Néerlandais a rappelé d'entrée à ceux qui l'auraient oublié qu'il est également très fort sur route.Le coureur de l'équipe Alpecin-Fenix, premier leader, faisait partie d'un groupe d'une trentaine de coureurs qui s'était formé à une centaine de kilomètres et, dont son compatriote David Dekker (Jumbo-Visma), 2eme, et le Danois de la formation Deceuninck-Quick Step Michael Morkov, 3eme de ce sprint. Une première étape marquée par ce premier coup de force du roi de la boue mais pas uniquement.Des bordures survenues dès les premiers kilomètres de course ont en effet marqué cette étape inaugurale et provoqué tout de suite des dégâts dans le peloton, arrivé à plus de huit minutes. Un autre coup de bordure, plus tard, n'a pas épargné lui non plus les meilleurs. Orchestré par l'équipe Deceuninck Quick-Step, il a permis au futur groupe de tête de créer un écart et d'aller au bout., à l'instar du meilleur Français du jour Anthony Roux (Groupama-FDJ), 7eme. Comme le jeune slovène venu coiffer son compatriote Primoz Roglic au poteau lors de la Grande Boucle 2020, Adam Yates (Ineos Grenadiers) réalise une belle opération lors de cette 1ere étape.2- David Dekker (PBS/Jumbo-Visma) mt3- Michael Morkov (DAN/Deceuninck-Quick Step) mt4- Emils Liepins (LET/Trek-Segafredo) mt5- Elia Viviani (ITA/Cofidis) mt6- Tadej Pogacar (SLO/UAE-Emirates) mt8- Chris Harper (AUS/Jumbo-Visma) à 3”9- Joao Almeida (POR/Deceuninck-Quick Step) mt10- Fausto Masnada (ITA/Deceuninck-Quick Step) mt...2- David Dekker (PBS/Jumbo-Visma) à 4”3- Michael Morkov (DAN/Deceuninck-Quick Step) à 6”4- Joao Almeida (POR/Deceuninck-Quick Step) à 7”5- Tadej Pogacar (SLO/UAE-Emirates) à 8”6- Emils Liepins (LET/Trek-Segafredo) à 10”7- Elia Viviani (ITA/Cofidis) mt9- Chris Harper (AUS/Jumbo-Visma) à 13”10- Fausto Masnada (ITA/Deceuninck-Quick Step) mt...