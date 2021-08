Tour Poitou-Charentes (E5) : Swift titré, la dernière étape pour Carisey

👉 Victoire de Clément Carisey (@Delko) pour cette dernière étape ! pic.twitter.com/eytUwnnJfk

— Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine (@TourPoitouChtes) August 27, 2021

CYCLISME / Tour Poitou-Charentes 2021

5eme étape - Villefagnan - Poitiers (166,5km) - Vendredi 27 août 2021

Clément Carisey (FRA/Delko) en 3h41’47

Julien Trarieux (FRA/Delko) mt

Classement général final après 5 étapes

Bruno Armirail (FRA/Groupama-FDJ) à 12’’

Anthony Turgis (FRA/TotalEnergies) à 30’’

Connor Swift triomphe sur le 35eme Tour Poitou-Charentes. Maillot blanc depuis le contre-la-montre de jeudi après-midi,Pour cela, ce vendredi, la formation du Britannique a parfaitement géré cette dernière épreuve, entre Villefagnan et Poitiers (166,5km). En effet, si une échappée a rapidement pris ses distances sur le peloton, celle-ci n'a jamais été inquiétante pour le classement général. Dans ce groupe de huit coureurs, le Français de l'équipe Delko a lui senti le bon coup en filant en solitaire dans les derniers kilomètres. Le néo-pro de 29 ans s'offre ainsi un beau succès dans sa carrière. Derrière, Swift et les sprinteurs n'ont pu qu'être spectateurs de la victoire du natif d'Echirolles. Au final, au classement général, le Britannique d'Arkea-Samsic a donc devancé de peu le Français Bruno Armirail (Groupama-FDJ) et le Danois Morten Hulgaard (Uno-X).A noter, que cette 5eme étape a notamment été marquée par une chute à 17 kilomètres de l'arrivée. Dans celle-ci, Thibaut Pinot est tombé, comme Elia Viviani (Cofidis) et une quinzaine d'autres coureurs, mais le Français a pu terminer, lui qui pointe à la 32eme place du général.Simone Ravanelli (ITA/Androni Giacattoli - Sidernec) à 3’’Robin Carpenter (USA/Rally Cycling) mtSimone Consonni (ITA/Cofidis) mtMorten Hulgaard (DAN/Uno-X) à 20’’Alessandro De Marchi (ITA/Israel Start-Up Nation) à 24’’