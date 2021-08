Tour Poitou-Charentes (E3) : Viviani gagne encore et creuse l'écart

Cinquième victoire de la saison pour Elia Viviani ! Alors qu'il n'avait pas gagné la moindre course en 2020 pour ses début sous le maillot de Cofidis (qu'il devrait quitter en fin de saison), le sprinteur italien de 32 ans s'est imposé ce jeudi matin, même s'il s'agit de nouveau d'une compétition au niveau bien éloigné du World Tour. Déjà vainqueur de la première étape du Tour Poitou-Charentes mardi, ce qui lui avait permis d'endosser le maillot de leader, Viviani a remis ça lors de l'étape de 109,6 kilomètres entre Moncontour et Loudun. Il s'est imposé devant le Belge Timothy Dupont et devant son poisson-pilote Simone Consonni. Il conforte donc sa première place au classement général, avec désormais douze secondes d'avance sur Jason Tesson et quatorze sur Consonni. Mais le classement devrait être bouleverser dans l'après-midi, car un contre-la-montre de 23,5 kilomètres est au programme. Un chrono sur lequel Thibaut Pinot (54eme du classement général à 2'39) souhaite se tester, lui qui dispute sa deuxième compétition depuis le mois d'avril en raison de sa blessure au dos survenue il y a un an.



TOUR POITOU-CHARENTES

Classement de la 3eme étape - Jeudi 26 août 2021 (matin)

1- Elia Viviani (ITA/Cofidis) en 2h22'49

2- Timothy Dupont (BEL/Bingoal Pauwels Sauces WB) mt

3- Simone Consonni (ITA/Cofidis) mt

4- Romain Cardis (FRA/St-Michel Auber93) mt

5- Matteo Malucelli (ITA/Androni Giacattoli - Sidernec) mt)

...



Classement général après 3 étapes (sur 5)

1- Elia Viviani (ITA/Cofidis) en 11h50’58’’

2- Jason Tesson (FRA/Saint Michel-Auber 93) à 12"

3- Simone Consonni (ITA/Cofidis) à 14"

4- Marc Sarreau (FRA/AG2R-Citroën) à 18"

5- Connor Swift (GBR/Arkéa-Samsic) à 21"

...