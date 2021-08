Changement de leader sur le Tour Poitou-Charentes. Avant la 5eme et dernière étape, disputée vendredi entre Villefagnan et Poitiers, Connor Swift a profité du contre-la-montre de ce jeudi après-midi pour prendre la tête du classement général. En effet, alors qu'Elia Viviani était encore premier après la 3eme étape, qui s'est déroulée un peu plus tôt dans la matinée, l'Italien a logiquement cédé. Lors des 23,5 kilomètres entre Monts-sur-Guesnes et Loudun, c'est le Belge Ben Hermans (Israel Start-Up Nation) qui s'est imposé en 27’55 lors de cette 4eme étape, devant le Britannique John Archibald (Eolo-Kometa) à une seconde et le Français Bruno Armirail (Groupama-FDJ) à sept secondes. Venu pour se tester sur ce chrono, Thibaut Pinot a lui terminé à la 7eme place, à 21 secondes. Un résultat encourageant pour le coureur de la Groupama-FDJ. Pour sa part, 9eme de l'étape à 26 secondes du Belge, Swift (Arkea-Samsic) s'est donc paré du maillot blanc de leader, Viviani terminant 40eme à presque deux minutes. Vendredi, le Britannique tentera de conserver son avance sur Armirail et Hulgaard notamment pour remporter cette édition 2021 du Tour Poitou-Charentes.

Viviani impérial au sprint lors de la 3eme étape

Cinquième victoire de la saison pour Elia Viviani ! Alors qu'il n'avait pas gagné la moindre course en 2020 pour ses début sous le maillot de Cofidis (qu'il devrait quitter en fin de saison), le sprinteur italien de 32 ans s'est imposé ce jeudi matin, même s'il s'agit de nouveau d'une compétition au niveau bien éloigné du World Tour. Déjà vainqueur de la première étape du Tour Poitou-Charentes mardi, ce qui lui avait permis d'endosser le maillot de leader, Viviani a remis ça lors de l'étape de 109,6 kilomètres entre Moncontour et Loudun. Il s'est imposé devant le Belge Timothy Dupont et devant son poisson-pilote Simone Consonni. Il conforte donc sa première place au classement général, avec désormais douze secondes d'avance sur Jason Tesson et quatorze sur Consonni. Mais le classement devrait être bouleverser dans l'après-midi, car un contre-la-montre de 23,5 kilomètres est au programme. Un chrono sur lequel Thibaut Pinot (54eme du classement général à 2'39) souhaite se tester, lui qui dispute sa deuxième compétition depuis le mois d'avril en raison de sa blessure au dos survenue il y a un an.



Avec G.M.



CYCLISME / Tour Poitou-Charentes 2021

3eme étape - Moncoutour - Loudun (109,6km) - Jeudi 26 août 2021 (matin)

1- Elia Viviani (ITA/Cofidis) en 2h22’49

2- Timothy Dupont (BEL/Bingoal Pauwels Sauces WB) mt

3- Simone Consonni (ITA/Cofidis) mt

4- Romain Cardis (FRA/St-Michel Auber93) mt

5- Matteo Malucelli (ITA/Androni Giacattoli - Sidernec) mt)

...



4eme étape - Mons-sur-Guesnes - Loudun (Contre-la-montre, 23,5km) - Jeudi 26 août 2021 (après-midi)

1- Ben Hermans (BEL/Israel Start-Up Nation) en 27’55

2- John Archibald (GBR/Eolo-Kometa) à 1’’

3- Bruno Armirail (FRA/Groupama-FDJ) à 7’’

4- Pierre Latour (FRA/TotalEnergies) à 10’’

5- Morten Hulgaard (DAN/Uno-X) à 15’’

...



Classement général après 4 étapes (sur 5)

1- Connor Swift (GBR/Arkea-Samsic) en 12h19’40’’

2- Bruno Armirail (FRA/Groupama-FDJ) à 10’’

3- Morten Hulgaard (DAN/Uno-X) à 18’’

4- Alessandro De Marchi (ITA/Israel Start-Up Nation) à 22’’

5- Anthony Turgis (FRA/TotalEnergies) à 28’’

...