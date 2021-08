Tour Poitou-Charentes (E1) : Viviani l'emporte au sprint

CYCLISME / Tour Poitou-Charentes 2021

1ere étape - Pons - Parthenay (198,4km) - Mardi 24 août 2021

Marc Sarreau (FRA/AG2R-Citroën) mt

Classement général après 1 étape (sur 5)

Marc Sarreau (FRA/AG2R-Citroën) à 6"

En s'imposant ce mardi à Parthenay,Au terme d'une étape partie de Pons et longue de presque 200 kilomètres (198,4), l'Italien de chez Cofidis a devancé d'un rien son coéquipier et compatriote Simone Consonni à l'arrivée. Médaillé de bronze de l'omnium aux Jeux Olympiques 2020 à Tokyo, le natif d'Isola della Scala renoue donc avec la victoire avec sa formation, lui qui courrait après depuis mars dernier. Derrière, dans le même temps, on retrouve le Français Marc Sarreau qui a également participé à la belle journée des AG2R-Citroën, déjà en vue sur la Vuelta.C'est notamment le cas de Bruno Armirail (Groupama-FDJ), alors que Thibaut Pinot a lui terminé 81eme ce mardi, à 1’20’’ de Viviani. Mercredi, les coureurs relieront Parthenay à Ruffec.Simone Consonni (ITA/Cofidis) mtEduard-Michael Grosu (ROU/Delko) mtThimothy Dupont (BEL/Bingoal Pauwels Sauces WB) mtSimone Consonni (ITA/Cofidis) à 4"Eduard-Michael Grosu (ROU/Delko) à 10"Thimothy Dupont (BEL/Bingoal Pauwels Sauces WB) mt