Tour du Rwanda : Boileau régale !

Une révélation en terre africaine

Mais qui est donc ce jeune Français de bientôt 22 ans qui a déjà remporté trois victoires en quatre étapes sur le Tour du Rwanda ? Alan Boileau est en train d’étinceler le monde du cyclisme. Une première saison dans le monde professionnel et déjà des premières victoires pour le jeune Breton de l'équipe B&B Hôtels, qui ne devait pas participer au Tour du Rwanda édition 2021., lui qui a été formé au sein de plusieurs équipes bretonnes, avant de signer pro chez B&B Hôtels.Au Rwanda pour sa cinquième course de la saison,Jeudi, au sommet de la colline Kimironko, le Breton a continué sur sa lancée pour glaner une troisième victoire. Visiblement, ses jambes continuent de répondre présent : "Il y a eu une prise de confiance grâce aux deux premières victoires, et ça s’enchaîne bien aujourd’hui encore. La confiance aide à être de plus en plus performant. Gagner trois fois en quatre jours, c’est incroyable !", s'est-il réjoui auprès de DirectVelo, une fois de retour à l’hôtel. Ce vendredi, il a terminé septième de l'antépénultième étape, remportée par son leader Pierre Rolland, et le voici désormais sixième au classement général, à 36 secondes de l'Espagnol Cristian Rodriguez. Il lui reste encore les deux étapes du week-end pour prendre le pouvoir. Mais quoi qu'il arrive, son Tour du Rwanda sera réussi !