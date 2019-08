Tour du Poitou-Charentes: Le général pour Laporte, l’étape pour Pasqualon

Christophe Laporte a su gérer une dernière étape animée par de nombreuses chutes et attaques ce vendredi pour remporter le Tour du Poitou-Charentes.

Le coureur de la Cofidis aura dominé l’ensemble de l’épreuve avec trois victoires, deux bouquets au sprint (1ère et 2e étape) et lors du contre-la-montre (4e étape). Le natif de la Seyne-sur-Mer ajoute ses victoires à son palmarès de 2019, qui compte déjà le général et deux étapes de l'Etoile de Bessèges ainsi que le prologue et la première étape du Tour du Luxembourg.

C’est Andrea Pasqualon (Wanty-Gobert) qui s’est adjugé le cinquième opus à Poitiers. L’Italien a largement dominé le sprint, imposant un vélo de retard à son compatriote Davide Cimolai (Israel Cycling Academy) et Anthony Roux (Groupama-FDJ).