Tour du Pays Basque : Roglic premier leader

Roglic : « Une bonne journée pour nous »



CYCLISME - UCI WORLD TOUR / TOUR DU PAYS BASQUE

1ere étape - Bilbao-Bilbao (Contre-la-montre individuel, 13,89 km) - Lundi 5 avril 2021

Pierre Latour (FRA/Total-Direct Energie), à 43”

Classement général final

Et de quatre ! Déjà vainqueur de trois victoires d'étapes sur ce dernier Paris-Nice dont il s'était finalement avéré grand perdant après avoir chuté deux fois lors de la dernière étape,Immense favori avec son compatriote et vainqueur du dernier Tour de France Tadej Pogacar du Tour du Pays Basque qui s'est élancé lundi depuis Bilbao,Particulièrement impressionnant dans le mur final de ce chrono qui a déjà fait des dégâts au sein des meilleurs (Mikel Landa, Alejandro Valverde et Jakob Fuglsang et, à un degré moindre, le Français David Gaudu, qui font partie des outsiders, font partie des battus de cette 1ere étape),(UAE Team Emirates), qui n'est autre que l'un des lieutenants de Tadej Pogacar, principal rival du leader de l'équipe Jumbo-Visma pour la victoire finale.Le jeune Slovène venu déjouer tous les pronostics lors du dernier Tour de France a légèrement coincé dans cette ultime montée qui a surpris de nombreux coureurs et,Arrivé dans le même temps que Pogacar, Adam Yates (Ineos Grenadiers) accuse le même retard sur le premier leader au soir de ce contre-la-montre inaugural. Meilleur Français de ce chrono, Pierre Latour occupe pour le moment la 17eme place, à 43 secondes de Roglic. « C’est juste la 1ere étape, mais c’est une bonne journée pour nous », appréciait après coup le héros du jour, qui a déjà marqué les esprits.Brandon McNulty (USA/UAE Team Emirates) à 2”Jonas Vingegaard (DAN/Jumbo-Visma) à 18”Tobias Foss (NOR/Jumbo-Vusma) à 24”Tadej Pogacar (SLO/UAE Team Emirates) à 28”Adam Yates (GBR/Ineos Grenadiers) mtPatrick Bevin (NZL/Israel Start-Up Nation) mtIde Schelling (PBS/Bora-Hansgrohe) à 29”Alex Aranburu (ESP/Astana) à 30”Maximilian Schachmann (ALL/Bora-Hansgrohe) à 31”Brandon McNulty (USA/UAE Team Emirates) à 2”Jonas Vingegaard (DAN/Jumbo-Visma) à 18”Tobias Foss (NOR/Jumbo-Vusma) à 24”Tadej Pogacar (SLO/UAE Team Emirates) à 28”Adam Yates (GBR/Ineos Grenadiers) mtPatrick Bevin (NZL/Israel Start-Up Nation) mtIde Schelling (PBS/Bora-Hansgrohe) à 29”Alex Aranburu (ESP/Astana) à 30”Maximilian Schachmann (ALL/Bora-Hansgrohe) à 31”