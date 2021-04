Tour du Pays basque (E2) : Aranburu gagne à domicile, Roglic reste en jaune

Gaudu s'est montré

Capable de terminer septième de Milan - San Remo et sixième du Het Nieuwblad ces dernières semaines, Alex Aranburu est un coureur complet, et il l'a démontré en s'imposant non pas sur une longue avenue italienne ou sur des pavés belges, mais lors de la 2eme étape du Tour du Pays basque.Personne n'a réussi à le rattraper dans le peloton des favoris, qui comptait une quinzaine d'éléments à l'arrivée, dont le maillot jaune Primoz Roglic. L'équipe kazakhe s'offre même un doublé, puisque c'est Omar Fraile qui a remporté le sprint de ce peloton, devant Tadej Pogacar, qui en profite pour reprendre quatre secondes à son compatriote et grimper à la quatrième place du classement général.Cette étape de 155 kilomètres, avec une côte de deuxième catégorie et deux de troisième catégorie, s'est déroulée sur des routes parfois humides dans les collines basques, ce qui a valu quelques chutes, notamment celle de Wilco Kelderman, touché au doigt, mais arrivé à quelques secondes des meilleurs. Quinten Hermans (Intermarché - Wanty), Martijn Tusveld (DSM), Ben Gastauer (AG2R-Citroën), Jon Irisarri (Caja Rural), Oscar Cabedo (Burgos-BH), Mikel Iturria (Euskaltel - Euskadi) et Kevin Vermaerke (DSM) ont formé l'échappée du jour, et ont compté jusqu'à 3'30 d'avance.Mais c'est finalement Aranburu qui s'est montré le plus vif pour aller l'emporter. Primoz Roglic compte désormais cinq secondes d'avance sur le vainqueur du jour, et six sur Brandon McNulty, avant l'étape de mercredi, qui se conclura par l'ascension d'Ermualde, classée en première catégorie.2- Omar Fraile (ESP/Astana - Premier Tech) à 15"3- Tadej Pogacar (SLO/UAE Emirates) à 15"4-5- Michael Woods (CAN/Israël Start-Up Nation) à 15"6- Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) à 15"7- Maximilian Schachmann (ALL/Bora-Hansgrohe) à 15"8- Mikel Landa (ESP/Bahrain-Victorious) à 15"9- Sergio Higuita (COL/EF Education - Nippo) à 15"10- Alejandro Valverde (ESP/Movistar) à 15"...2- Alex Aranburu (ESP/Astana - Premier Tech) à 5"Brandon McNulty (USA/UAE Team Emirates) à 6"Tadej Pogacar (SLO/UAE Team Emirates) à 24"Adam Yates (GBR/Ineos Grenadiers) à 28"Maximilian Schachmann (ALL/Bora-Hansgrohe) à 31"Jonas Vingegaard (DAN/Jumbo-Visma) à 32"Omar Fraile (ESP/Astana - Premier Tech) à 34"Wilco Kelderman (PBS/Bora-Hansgrohe) à 40"Pello Bilbao (ESP/Bahrain-Victorious) à 42"...