Tour du Pays Basque (E2) : Alaphilippe vainqueur en costaud

Alaphilippe parfaitement lancé par Evenepoel

Le peloton a joué avec le feu mais c’est Julian Alaphilippe qui en a tiré les marrons. A l’issue d’une 2eme étape marquée par une échappée-fleuve et un manque de contrôle du peloton, le double champion du monde a mis fin à de longs mois de disette. Il n’a pas fallu attendre très longtemps pour voir cette étape, disputée sur 208 kilomètres entre Leitza et Viana s’animer. Un quatuor 100% espagnol composé de Julen Amezqueta, Ander Okamika, Ibai Azurmendi et Ibon Ruiz a pris la poudre d’escampette. Le peloton, emmené par l’équipe Jumbo-Visma du leader du classement général Primoz Roglic, a laissé faire et l’échappée a pu prendre jusqu’à près de cinq minutes d’avance. C’est à l’entame des 80 derniers kilomètres que la formation Quick-Step Alpha Vinyl est venue se joindre à l’effort pour réduire progressivement l’écart. Mais, revenu à une minute et demie avec 25 kilomètres encore à parcourir, le peloton a réduit la voilure, permettant au quatuor de tête de reprendre un peu d’air, l’écart s’établissant à deux minutes avec une quinzaine de kilomètres menant à la ligne d’arrivée. Sentant qu’un coup était jouable, Ibon Ruiz s’est isolé en tête de course, avec ses trois anciens compères qui se sont regardés dans le blanc des yeux, provoquant l’ire de leurs directeurs sportifs respectifs dans les voitures.Derrière, la panique a semblé s’emparer du peloton, toujours pointé à bonne distance de la tête de la course avec la formation AG2R-Citroën qui a craqué la première, se mettant à rouler pour son sprinteur Andrea Vendrame. Un rythme insuffisant pour revenir rapidement sur l’échappée et éviter quelques escarmouches qui se sont avérées sans conséquences. Dans les cinq derniers kilomètres, l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl a pris ses responsabilités et, sous l’impulsion de Remco Evenepoel, Ibon Ruiz a vu son raid s’achever à 500 mètres de la ligne d’arrivée, au pied de la bosse finale et ses pentes à 6%. Un terrain de jeu qui s’est avéré idéal pour Julian Alaphilippe. Maillot arc-en-ciel sur les épaules, le natif de Saint-Amand-Montrond a produit son effort dans les 200 derniers mètres pour aller chercher sa première victoire depuis… son deuxième titre de champion du monde et la première pour son équipe depuis… la première étape du Tour de France 2021 à Landerneau. Un succès que Remco Evenepoel a fêté en levant les bras bien avant que son coéquipier coupe la ligne d’arrivée triomphalement. Fabien Doubey a bien suivi son compatriote pour prendre la deuxième place devant Quinten Hermans. Bien au chaud dans le peloton, avec la 13eme place, Primoz Roglic conserve le maillot de leader devant Remco Evenepoel et Rémi Cavagna.