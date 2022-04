Tour du Pays basque (E1) : Roglic, premier leader

Cavagna sur le premier podium, ennui mécanique pour Alaphilippe

WORLD TOUR / TOUR DU PAYS BASQUE

Classement de la 1ere étape (Hondarribia - Hondarribia, 7,51 km, CLM individuel) - Lundi 4 avril 2022

Classement général (après 1 étape sur 6)

, qui a débuté ce lundi. Remco Evenepoel, au prix d'un magnifique effort, a été le seul ce lundi lors du contre-la-montre inaugural à parvenir à résister au Slovène, supersonique sur les 7,51 km du tracé. Toutefois, si le jeune prodige belge de l'équipe Quick-Step Alpha Vinyl a résisté au tenant du titre sur la première moitié du parcours (les deux hommes sont passés dans le même temps en haut de la seule difficulté du jour), il n'a pas pu réitérer son exploit sur la seconde, qui a vu Roglic, premier leader de ce Tour du pays basque sur lequel il défend son trophée de la saison dernière, faire la différence, en particulier sur les pavés, que le leader de l'équipe Jumbo-Visma a négociés à la manière d'un TGV.A l'arrivée, le vainqueur du dernier Paris-Nice remporte ce chrono avec cinq secondes d'avance sur Evenepoel et seize sur Rémi Cavagna.En vain. Evenepoel et Roglic ne s'étaient alors pas encore élancés. L'histoire a voulu qu'ils soient les seuls à boucler ce contre-la-montre en moins de dix minutes (9'48”54 pour Roglic). Julian Alaphilippe a connu une journée beaucoup plus compliquée.Trente-huitièmes à 44 secondes de Roglic, le natif de Saint-Amand-Montrond a probablement vu d'entrée s'envoler ses chances de l'emporter.2- Remco Evenepoel (BEL/Quick-Step Alpha Vinyl) à 5”3- Rémi Cavagna (FRA/Quick-Step Alpha Vinyl) à 16”4- Geraint Thomas (GBR/INEOS Grenadiers) à 18”5- Adam Yates (GBR/INEOS Grenadiers) mt6- Aleksandr Vlasov (RUS/BORA-Hansgrohe) mt7-à 20”8- Ion Izagirre (ESP/Cofidis) mt9- Jonas Vingegaard (DAN/Jumbo-Visma) mt10- Ben Tulett (GBR/INEOS Grenadiers) à 21”...2- Remco Evenepoel (BEL/Quick-Step Alpha Vinyl) à 5”3- Rémi Cavagna (FRA/Quick-Step Alpha Vinyl) à 16”4- Geraint Thomas (GBR/INEOS Grenadiers) à 18”5- Adam Yates (GBR/INEOS Grenadiers) mt6- Aleksandr Vlasov (RUS/BORA-Hansgrohe) mt7-à 20”8- Ion Izagirre (ESP/Cofidis) mt9- Jonas Vingegaard (DAN/Jumbo-Visma) mt10- Ben Tulett (GBR/INEOS Grenadiers) à 21”...