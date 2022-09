Tour du Luxembourg (E5) : Deuxième succès d'étape pour Madouas, le général pour Skjelmose Jensen

VALENTIN MADOUAS 🤩

Madouas pour l’honneur

CYCLISME - UCI PRO SERIES / TOUR DU LUXEMBOURG

5eme et dernière étape - Mersch-Luxembourg (178,4km) - Samedi 17 septembre 2022

Classement général final

Valentin Madouas est décidément en forme ! Le coureur de l’équipe Groupama-FDJ, vainqueur de la 1ere étape du Tour du Luxembourg mais dépossédé du maillot de leader ce vendredi, a récidivé ce samedi à l’occasion de la dernière levée de l’épreuve. Disputée sur 178,4km entre Mersch et Luxembourg, cette 5eme étape a très vite vu un quatuor se détacher du peloton. Pierre Rolland, Joel Nicolau, Sander Armée et Felix Gall n’ont toutefois pas pu prendre le large, leur avance ne dépassant que rarement les trois minutes. Intéressé par le classement de la montagne, Joel Nicolau a fait le nécessaire pour conforter son maillot distinctif puis a laissé ses trois compères d’échappée résister au peloton dans les 40 derniers kilomètres. Un dernier quart d’étape qui a vu l’équipe Groupama-FDJ essayer de déstabiliser Mattias Skjelmose Jensen en envoyant Lars van den Berg à l’avant.Un effort du Néerlandais qui a toutefois été vain, un peloton amaigri parvenant à revenir sur lui à l’occasion du premier passage dans les pentes du Pabeierbierg. Bastien Tronchon a alors pris le relais mais, là encore, le peloton n’a pas laissé faire. A l’avant, Felix Gall s’est isolé mais le peloton a très vite réduit l’écart. L’échappée s’est finalement achevée à l’approche des trois derniers kilomètres car les candidats à la victoire finale ont décidé de s’expliquer. Mattias Skjelmose Jensen, Kévin Vauquelin, Kevin Geniets et Valentin Madouas sont sortis du peloton et c’est un sprint à quatre qui a décidé du vainqueur de l’étape. A ce petit jeu, c’est Valentin Madouas qui s’est montré le plus fort juste devant Mattias Skjelmose Jensen. Le Danois assure ainsi sa victoire au classement général du Tour du Luxembourg avec cinq secondes d’avance sur Kévin Vauquelin et 17 sur Valentin Madouas, qui a démontré avoir des jambes à une semaine de la course en ligne des championnats du monde.Mattias Skjelmose Jensen (DAN/Trek-Segafredo) mtKévin Vauquelin (FRA/Arkéa-Samsic) mtKevin Geniets (LUX/Groupama-FDJ) mtMatteo Trentin (ITA/UAE Team Emirates) à 3’’Kévin Vauquelin (FRA/Arkéa-Samsic) à 5’’Valentin Madouas (FRA/Groupama-FDJ) à 17’’Sjoerd Bax (PBS/Alpecin-Deceuninck) à 23’’Kevin Geniets (LUX/Groupama-FDJ) à 31’’