Tour du Luxembourg (E4) : Skjelmose gagne le chrono et prend le pouvoir

Madouas en embuscade

TOUR DU LUXEMBOURG

Classement de la 4eme étape (Remich - Remich, 26,1km clm individuel) - Vendredi 16 septembre 2022



Kévin Vauquelin (FRA/Arkéa-Samsic) à 3"

Thibault Guernalec (FRA/Arkéa-Samsic) à 15"

Classement général (après 4 étapes sur 5)



Kévin Vauquelin (FRA/Arkéa-Samsic) à 3"



Valentin Madouas (FRA/Groupama-FDJ) à 21"

Il n'a pas réussi à retenir ses larmes une fois que le dernier coureur a franchi la ligne d'arrivée... Alors qu'il fêtera ses 22 ans dans dix jours, Mattias Skjelmose Jensen s'est offert un très beau cadeau d'anniversaire en avance, en remportant le contre-la-montre individuel du Tour du Luxembourg pour signer la première victoire de sa carrière professionnelle.Il a devancé de trois secondes le prometteur rouleur français Kévin Vauquelin, et de 14 le Néerlandais Sjoerd Bax.Mattias Skjelmose en profite pour prendre la tête du classement général, au détriment de Valentin Madouas, qui portait le maillot jaune depuis sa victoire en solitaire sur la 1ere étape. Alors que Vauquelin et Bax sont sur le podium provisoire, le coureur de Groupama-FDJ est quatrième, à 21 secondes du nouveau leader. Mais rien n'est encore joué car samedi, la dernière étape sera corsée, avec deux côtes "hors catégorie" (tout reste relatif, l'altitude ne dépassant pas les 470m) et deux côtes de première catégorie au menu. Madouas, 10eme du dernier Tour de France, semble avoir les moyens de reconquérir son maillot jaune au meilleur moment. "Je suis quand même satisfait, j'ai fait un bon chrono. Les jambes étaient bonnes, je n'ai pas de regrets. Mais il faut peut-être qu'on regarde le matériel avec l'équipe, je pense qu'il y a un gain à avoir.", a toutefois reconnu le coureur français au micro de La Chaîne L'Equipe.2-3- Morten Hulgaard (DAN/Uno-X) à 13"4-5- Sjoerd Bax (PBS/Alpecin-Deceuninck) à 25"...2-3- Sjoerd Bax (PBS/Alpecin-Deceuninck) à 14"4-5- Kevin Geniets (LUX/Groupama-FDJ) à 25"...