Tour du Luxembourg (E4) : Les Deceuninck-Quick Step à la fête

Un Italien peut en cacher un autre sur le contre-la-montre. Si Filippo Ganna est un cador de la discipline et sera favori à sa propre succession la semaine prochaine aux championnats du monde en Belgique, son compatriote Mattia Cattaneo n'est pas en reste. Le cycliste de Deceuninck - Quick Step a remporté le contre-la-montre du Tour du Luxembourg, qui consistait en 25,4 kilomètres autour de Dudelange, sur un parcours avec une bosse de 95m à grimper à mi-étape. Le coureur de bientôt 31 ans a devancé de deux secondes son coéquipier Joao Almeida et de 26 le Danois de Trek-Segafredo Mattias Skjelmose Jensen. Il signe ainsi la troisième victoire de sa carrière (la première sur un contre-la-montre), après le Tour des Apennins 2019 et une étape du Tour de La Provence 2017.

Trois Français dans le Top 8

Marc Hirschi, le leader de la course, a terminé sixième à 49 secondes du vainqueur, si bien que c'est Joao Almeida qui reprend la tête du classement général. Le Portugais, qui avait remporté la première étape, est de nouveau leader, avec 43 secondes d'avance sur le Suisse, et offre ainsi à Deceuninck - Quick Step une journée parfaite. Côté français, c'est Pierre Latour qui a réussi la meilleure performance sur ce chrono, en terminant cinquième à 38 secondes. Thibaut Pinot a quant à lui fini treizième et David Gaudu 18eme. Si bien qu'ils sont désormais trois Bleus dans le Top 8 : Latour 5eme, Pinot 6eme et Gaudu 7eme. La dernière étape aura lieu ce samedi, avec deux cols "hors catégorie (453 et 462m d'altitude) et un de première catégorie. De quoi bouleverser le classement général ?



CYCLISME / TOUR DU LUXEMBOURG

4eme étape - Dudelange - Dudelange (25,4km CLM) - Vendredi 17 septembre 2021

1- Mattia Cattaneo (ITA/Deceuninck-Quick Step) en 30'53

2- João Almeida (POR/Deceuninck-Quick Step) à 2"

3- Mattias Skjelmose Jensen (DAN/Trek-Segafredo) à 26"

4- David De La Cruz (ESP/UAE Emirates) à 35"

5- Pierre Latour (FRA/TotalEnergies) à 38"

...



Classement général après 4 étapes (sur 5)

1- João Almeida (POR/Deceuninck-Quick Step) en 12h49'51

2- Marc Hirschi (SUI/UAE Team Emirates) à 43"

3- Mattia Cattaneo (ITA/Deceuninck-Quick Step) à 50"

4- David de la Cruz (ESP/UAE Team Emirates) à 52"

5- Pierre Latour (FRA/TotalEnergies) à 38"

...